Thành phố Hồ Chí Minh ra quân khám sức khỏe và tầm soát bệnh toàn dân

Ngày 17/4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe, tầm soát bệnh cho người dân trên toàn địa bàn. Đây là hoạt động mở đầu của Chương trình khám sức khỏe cho hơn 15 triệu người dân trong năm 2026, thể hiện quyết tâm của thành phố chuyển từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe” toàn dân.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cam kết của Đảng bộ, chính quyền Thành phố trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân một cách thực chất, lâu dài, theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, Thành phố Hồ Chí Minh xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Từ năm 2026, Thành phố phấn đấu tổ chức khám sức khỏe, tầm soát cho 100% người dân ít nhất một lần. Đây là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời; đồng thời từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu sức khỏe toàn dân.

Chương trình được triển khai đồng loạt tại 168 xã, phường, đặc khu với quy mô lớn, đối tượng đa dạng.

Để bảo đảm hiệu quả, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Y tế tổ chức triển khai khoa học, an toàn, thuận lợi cho người dân; ưu tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế như: người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo.

Song song đó, Thành phố sẽ tích hợp dữ liệu khám sức khỏe với hệ thống của các bệnh viện, kết nối với hạ tầng chuyển đổi số, hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe người dân, phục vụ quản lý và điều hành đô thị thông minh.

Theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc khám, tầm soát sức khỏe toàn dân sẽ được triển khai ngay tại cộng đồng, lấy y tế cơ sở làm nền tảng.

Các trạm y tế phường, xã, đặc khu giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp tổ chức khám tại trạm và tận nhà người dân. Trọng tâm ưu tiên là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người khuyết tật...

Cùng với đó, mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư sẽ phát huy vai trò “đi từng ngõ, gõ từng nhà,” chủ động rà soát người dân thuộc nhóm nguy cơ, theo dõi sức khỏe và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho từng người dân.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tiếp tục huy động đội ngũ bác sỹ từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn thành phố trực tiếp tham gia khám, tầm soát ngay tại các phường, xã, đặc khu, tập trung vào các bệnh lý có gánh nặng lớn như tim mạch, ung thư, mắt, tai mũi họng, nhi khoa…

Ngoài ra, thành phố sẽ tăng cường hoạt động tư vấn và khám sức khỏe, khám sàng lọc và tầm soát bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Ngành y tế sẽ từng bước chuẩn hóa các gói khám sức khỏe, khám sàng lọc và khám tầm soát, tăng cường truyền thông giúp người dân dễ dàng lựa chọn, tiến tới hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong toàn xã hội.

“Để chương trình khám sức khỏe toàn dân thành công và bền vững, ngành y tế rất cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân. Ngành y tế thành phố kêu gọi mỗi người dân hãy chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ, không chờ đến khi có bệnh mới đi khám. Chúng tôi cam kết sẽ triển khai chương trình một cách bài bản, khoa học và hiệu quả, hướng tới mục tiêu cao nhất là mọi người dân được khám sức khỏe, khám sàng lọc ít nhất 1 lần/năm và đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục ngay từ cộng đồng,” ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy khám tầm soát sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế phường Chợ Lớn. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Ngay sau Lễ ra quân, hoạt động khám tầm soát được triển khai tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu với sự tham gia hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ từ 101 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động nhận được sự tham gia hưởng ứng của người dân.

Trong sáng 17/4, Trạm Y tế phường Chợ Lớn đã mời 200 người cao tuổi đến khám, tầm soát sức khỏe nhằm phát hiện bệnh sớm.

Dù mới hơn 8 giờ sáng nhưng ông Lê Văn Trưởng (70 tuổi) đã được thực hiện xong các bước khám, xét nghiệm sàng lọc.

Ông cho biết được trạm y tế mời đến khám sức khỏe miễn phí, ông rất phấn khởi. Đối với những người không có lương hưu, hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, giúp họ yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Ông cũng bày tỏ mong muốn, chương trình tiếp tục được duy trì thường xuyên, để người dân được khám sức khỏe từ 1-2 lần mỗi năm./.

TP Hồ Chí Minh: Hơn 63% số người dân khám tầm soát phát hiện có vấn đề sức khỏe Kết quả hơn 63% số người dân khám tầm soát phát hiện có vấn đề sức khỏe ở TP Hồ Chí Minh cho thấy ý nghĩa thiết thực của hoạt động tầm soát trong phát hiện sớm các bệnh tiềm ẩn từ cộng đồng.