Nghị quyết 72-NQ/TW: Luồng sinh khí mới cho y tế cơ sở vùng cao

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Lạng Sơn xác định mục tiêu xây dựng hệ thống y tế chất lượng, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe...

Chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa

Tỉnh Lạng Sơn tập trung củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở theo hướng chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách tài chính y tế và huy động các nguồn lực xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Mục tiêu đến năm 2030, Lạng Sơn phấn đấu nâng cao thể lực, tầm vóc và tuổi thọ người dân; trong đó chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên tăng tối thiểu 1,5cm, tuổi thọ trung bình đạt 75,5 năm, số năm sống khỏe mạnh đạt ít nhất 68 năm.

Tỉnh cũng triển khai đồng bộ các giải pháp giảm gánh nặng bệnh tật và kiểm soát yếu tố nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng thiết yếu đạt trên 95%. Tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia luyện tập thể dục, thể thao tăng thêm 10% đạt 48% dân số.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng kiểm soát, khuyến cáo người dân giảm những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe như việc lạm dụng rượu, bia, thuốc lá và các tác nhân khác từ môi trường sống... Lạng Sơn nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Theo lộ trình, đến năm 2030, tỉnh hướng tới miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Mục tiêu đến năm 2027, mỗi trạm y tế có ít nhất 2 bác sỹ; đến năm 2030 đạt tối thiểu 4 bác sỹ/trạm. Tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã đạt trên 20%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế dự kiến đạt trên 95% dân số vào năm 2026 và tiến tới bao phủ toàn dân vào năm 2030.

Các bệnh nhân được sử dụng phương pháp điện châm tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu đạt 13,5 bác sỹ và 37 giường bệnh trên một vạn dân; 100% chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn. Tầm nhìn đến năm 2045, hệ thống y tế được xây dựng theo hướng hiện đại, công bằng, hiệu quả, lấy phòng bệnh làm ưu tiên; tuổi thọ trung bình người dân vượt 80 năm, số năm sống khỏe mạnh trên 71 năm.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thế Toàn cho biết đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Ngành y tế tỉnh hiện có 20 đơn vị trực thuộc với hơn 2.530 cán bộ, y bác sỹ.

Năm 2025, ngành đã hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, chuyển đổi hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình triển khai, toàn ngành duy trì ổn định, không để gián đoạn hoạt động chuyên môn, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Là tỉnh miền núi biên giới, điều kiện kinh tế-xã hội nhiều vùng còn khó khăn, việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao.

Tuy vậy, ngành y tế đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.Với tỷ lệ 12,5 bác sỹ và 34,4 giường bệnh trên một vạn dân, ngành y tế tỉnh hiện đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Những năm gần đây, ngành y tế đã thực hiện các giải pháp đột phá trong chuyển đổi số với 14/14 cơ sở khám, chữa bệnh đã vận hành hồ sơ bệnh án điện tử.

Phát huy nguồn lực vì sức khỏe người dân

Năm 2026, ngành y tế Lạng Sơn ưu tiên nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở; hoàn thành việc bàn giao các trạm y tế xã về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ.

Ngành hướng tới mục tiêu 100% trạm y tế đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chăm sóc chuyên sâu cho người cao tuổi thông qua việc thành lập Khoa Lão khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới mức độ hài lòng của người bệnh đạt trên 85%. Ngành y tế thực hiện lộ trình đến năm 2030, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển thành bệnh viện chuyên sâu.

Để bảo đảm nguồn lực phát triển, ngành y tế tiếp tục duy trì thực hiện tự chủ tài chính tại các đơn vị mũi nhọn; đẩy mạnh chuyển đổi số với mục tiêu 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử và trên 96% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngành phấn đấu đạt 12,7 bác sỹ và 34,7 giường bệnh trên một vạn dân.

Toàn ngành tập trung duy trì 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế lên 95,2%; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về dinh dưỡng, tiêm chủng và an toàn thực phẩm. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 95%. Công tác y tế dự phòng tiếp tục được tăng cường, bảo đảm giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan.

Các bệnh nhân được sử dụng phương pháp kéo giãn cột sống tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh để nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh, toàn ngành thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sỹ không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn có thái độ lịch sự, hòa nhã, giữ trọn y đức...

Nghị quyết số 72-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sức khỏe của mỗi người dân để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội.

Nghị quyết này càng có ý nghĩa đối với tỉnh miền núi biên giới, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn như Lạng Sơn. Nghị quyết sẽ từng bước tháo gỡ những “điểm nghẽn” về y tế, giúp các cơ sở y tế có điều kiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân...

Ông Trương Quý Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, năm 2026, bệnh viện đề ra mục tiêu triển khai thành công trên 15 kỹ thuật mới; phát triển kỹ thuật chuyên sâu và lộ trình đạt bệnh viện chuyên sâu vào năm 2030.

Bệnh viện thành lập Khoa Lão khoa (trên cơ sở tách Khoa Lão-Cơ Xương Khớp thành 2 khoa: Khoa Lão khoa và Khoa Cơ-Xương-Khớp).

Cùng với đó, bệnh viện thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đột phá như: đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý, điều hành, khám, chữa bệnh; xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, thân thiện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh./.

