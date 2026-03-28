Việt Nam chung tay chăm sóc sức khỏe người dân ở Đông Nam Campuchia

Trước thềm Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey năm 2026 của Campuchia, ngày 28/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng ở Đông Nam Campuchia.

Đây là chương trình ý nghĩa do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) chi nhánh tỉnh Prey Veng phối hợp tổ chức, giúp người dân địa phương có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, giảm bớt phần nào gánh nặng đời sống.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, từ sáng sớm, đông đảo người dân trên địa bàn đã tập trung tại Trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam, cũng là trụ sở KVA chi nhánh tỉnh Prey Veng tại xã Prek Khsai, để tham gia chương trình và chờ đến lượt thăm khám sức khỏe.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tham tán Lê Minh Ngọc, khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau từ lâu đời, với quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế.

Nhấn mạnh hoạt động khám chữa bệnh chính là một phần kết quả của hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước, Tham tán Lê Minh Ngọc cho rằng đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, hữu ích, thể hiện tấm lòng nhân ái và góp phần nâng cao sức khỏe của người dân.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, chính quyền huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng, Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh và KVA chi nhánh tỉnh Prey Veng tham gia chương trình. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Hoạt động này góp phần cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến các hộ gia đình, cũng như tăng cường, mở rộng chế độ chăm sóc sức khỏe cho người dân của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Tham tán Lê Minh Ngọc bày tỏ mong muốn bà con người Campuchia và gốc Việt sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực đóng góp cho việc giữ gìn, vun đắp quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, cũng như chung tay xây dựng đất nước Campuchia xinh đẹp và thịnh vượng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Tiến sỹ, bác sỹ Tôn Thanh Trà, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh, cho biết đây là hoạt động từ thiện hướng tới cộng đồng được bệnh viện thường xuyên tổ chức hơn 10 năm qua ở nhiều địa phương ở Campuchia.

Thông qua chương trình này, với sự hỗ trợ và phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và chính quyền địa phương, Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh mong muốn hỗ trợ cung cấp một phần dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giúp bà con có cuộc sống tốt hơn, không phân biệt người gốc Việt hay người dân sở tại.

Theo bác sỹ Tôn Thanh Trà, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và KVA phối hợp với chính quyền các địa phương lựa chọn những bà con khó khăn tham gia chương trình này. Mỗi năm có 2 chương trình như vậy và mỗi lần chọn một địa phương khác nhau.

Các y, bác sỹ cấp phát thuốc miễn phí cho bà con tham gia chương trình. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình tại tỉnh Prey Veng, đội ngũ gồm 26 y, bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh, cùng với các trang thiết bị y tế hiện đại, đã triển khai thăm khám và tư vấn sức khỏe cho 500 bà con trên địa bàn theo danh sách đăng ký, trong đó có 250 người gốc Việt và 250 người Campuchia.

Tại địa điểm tổ chức chương trình, Ban tổ chức bố trí nhiều gian phòng, phân chia thành các khu vực đăng ký tiếp nhận, đo huyết áp, đo đường huyết, tầm soát đái tháo đường, siêu âm và tư vấn kết quả…, đảm bảo hoạt động thăm khám sức khỏe diễn ra thông suốt, nhanh chóng.

Tùy thuộc tình hình sức khỏe và bệnh tình của những người đến thăm khám, các y, bác sỹ tiến hành cấp phát thuốc miễn phí cũng như tận tình tư vấn sức khỏe cho người dân.

Bên cạnh hoạt động thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, chương trình cũng bao gồm hoạt động tặng quà từ thiện cho người dân với 500 phần quà, mỗi phần gồm 5kg gạo và 20.000 riel (5 USD) tiền mặt với mong muốn hỗ trợ bà con giảm bớt phần nào gánh nặng trong cuộc sống.

Đặc biệt, với trường hợp bệnh nặng cần chỉ định điều trị chuyên sâu, bác sỹ Tôn Thanh Trà trực tiếp thăm khám, tiếp nhận đưa bệnh nhân về điều trị miễn phí tại Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Đường-Chủ tịch KVA chi nhánh tỉnh Prey Veng-cho biết điều kiện cuộc sống của bà con gốc Việt tại tỉnh Prey Veng còn nhiều khó khăn, cả về giấy tờ địa vị pháp lý lẫn sinh kế, nghề nghiệp.

Nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey 2026, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh tặng quà cho người dân tham gia chương trình, mỗi phần quà gồm 5 kg gạo và tiền mặt. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Phần đông bà con gốc Việt ở tỉnh này sinh sống bằng nghề đánh bắt cá quy mô nhỏ, làm thuê, kinh doanh nhỏ lẻ... nên việc chăm sóc sức khỏe, y tế chưa được bà con chú trọng đúng mức, rất cần sự hỗ trợ và quan tâm thường xuyên. Trong khi đó, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng đảm bảo tại chỗ hay về Việt Nam khám chữa bệnh cũng còn nhiều trở ngại về thủ tục và tài chính.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch KVA chi nhánh tỉnh Prey Veng cho rằng hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho bà con trước thềm Tết cổ truyền Campuchia càng thêm phần ý nghĩa.

Thay mặt cộng đồng người gốc Việt tại tỉnh Prey Veng, ông Nguyễn Văn Đường bày tỏ cảm ơn sâu sắc đoàn y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã luôn quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng người gốc Việt tại tỉnh Prey Veng nói riêng và các địa phương khác nói chung.

Prey Veng là tỉnh giáp biên giới Việt Nam, cũng là địa phương tập trung khá đông người gốc Việt đến cư trú, làm ăn, sinh sống lâu đời tại Campuchia.

Hoạt động khám chữa bệnh từ thiện lần này càng trở nên có ý nghĩa khi diễn ra trước thềm Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey trên đất nước Campuchia./.

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân sở tại và bà con gốc Việt ở Campuchia Khoảng 600 người dân sở tại và bà con gốc Việt tại Campuchia đã được đội ngũ y, bác sỹ khám sức khỏe tổng quát, thực hiện xét nghiệm cơ bản, tư vấn y tế, cấp phát thuốc miễn phí.