Gia Lai cử đoàn y tế đến hỗ trợ Cao Bằng chăm sóc sức khỏe người dân sau lũ lụt

Trước những nguy cơ về dịch bệnh cho người dân sau bão lũ số 11 vừa qua, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã cử đoàn cán bộ y tế đến hỗ trợ ngành y tỉnh Cao Bằng công tác phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ngày 12/10, Sở Y tế hai tỉnh Cao Bằng và Gia Lai đã phối hợp tổ chức các đoàn công tác đến thăm và hỗ trợ người dân tại các xã Hòa An, Lũng Nặm, Thanh Long, Phục Hòa, Quang Hán và hai phường Tân Giang, Thục Phán nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong đợt phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, Sở Y tế hai tỉnh Cao Bằng và Gia Lai đã trao tặng hơn 900 túi thuốc gia đình cho người dân tại các xã, phường bị ảnh hưởng, bao gồm các loại thuốc thiết yếu như hạ sốt, tiêu chảy, dị ứng, thuốc sát trùng, thuốc nhỏ mắt và băng keo cá nhân.

Ngoài ra, đoàn cũng cấp phát viên khử khuẩn nước Aquatabs 67mg cho 16 hộ dân, xử lý nguồn nước cho 7 hộ, và phun khử trùng môi trường tại hơn 70 hộ gia đình, cùng nhiều khu vực công cộng như trụ sở cơ quan, điểm y tế, tổ dân phố và sân vận động.

Cán bộ y tế phun thuốc khử trùng khu vực sân vận động tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Người dân tại các khu vực bị ngập lụt cũng được hướng dẫn thực hiện các biện pháp xử lý môi trường và nguồn nước theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm phòng ngừa dịch bệnh.

Sau mưa bão, môi trường bị ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát, đặc biệt tại các vùng ngập lụt. Việc triển khai sớm và quyết liệt các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo vệ sinh môi trường, nước sạch và phòng chống dịch bệnh là hết sức cần thiết.

Những hoạt động thiết thực của các đoàn công tác đã góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, bảo vệ sức khỏe sau mưa lũ./.

