Cao Bằng khẩn trương làm sạch môi trường sau trận lũ lịch sử

Sáng 10/10, công tác vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử tại tỉnh Cao Bằng vẫn đang được chính quyền và người dân khẩn trương triển khai.

Tại phường Thục Phán - khu vực trung tâm của thành phố Cao Bằng cũ và cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nước lũ đã rút khỏi các khu dân cư. Tuy nhiên, lượng bùn đất khổng lồ còn sót lại khiến công tác dọn dẹp trở nên vô cùng khó khăn và phức tạp.

Hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân cùng với hoạt động của các cơ quan nhà nước vẫn đang bị gián đoạn. Toàn bộ nguồn lực hiện được tập trung cho công tác vệ sinh đô thị. Quang cảnh đường phố phường Thục Phán lúc này chẳng khác nào một đại công trường: tiếng máy xúc gầm rú, xe tải trọng lớn hoạt động liên tục, khói bụi dày đặc phủ kín các tuyến phố.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thục Phán, cho biết: “Cơn lũ do hoàn lưu bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho địa phương. Khối lượng bùn đất lên tới hàng nghìn mét khối khiến việc vệ sinh môi trường gặp rất nhiều trở ngại. Chính quyền đã huy động hàng nghìn nhân lực từ lực lượng công an, quân đội, thanh niên tình nguyện, công nhân môi trường và người dân từ các tổ dân phố không bị ngập lụt để tham gia dọn dẹp. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm do phần lớn công việc phải thực hiện thủ công, máy móc hỗ trợ còn hạn chế, nguồn nước rửa đường cũng thiếu hụt.”

Hiện tại, công tác vệ sinh đang được ưu tiên tại các tuyến phố chính, trường học và chợ nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, thương mại và đảm bảo học sinh sớm trở lại trường. Theo ông Tuấn, khối lượng công việc tại các tuyến phố chính đã hoàn thành khoảng 90%. Tuy nhiên, tại các khu vực bị ngập sâu như phố Cũ, phố Nước Giáp, lượng bùn đất và cây cối ngã đổ quá lớn, nên tiến độ mới chỉ đạt khoảng 20%.

Tại các khu dân cư ven sông, người dân phối hợp cùng chính quyền địa phương đang tích cực huy động phương tiện, máy móc để cắt tỉa cây gãy đổ, khơi thông dòng chảy và dọn bùn đất ra khỏi nhà. Riêng khu vực cầu ngầm Sông Hiến - nơi hàng trăm gốc tre bị mắc kẹt, công việc diễn ra rất chậm do phải cắt ngắn từng thân tre mới có thể vận chuyển đi.

“Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn tất công tác vệ sinh đường phố trong vòng 3 ngày tới, cố gắng sớm nhất để ổn định lại đời sống cho người dân,” ông Tuấn nhấn mạnh./.

