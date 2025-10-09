Cao Bằng đề xuất hỗ trợ 1.200 tấn gạo và 1.000 tỷ đồng khắc phục hậu thiên tai

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do ảnh hưởng liên tiếp của hai cơn bão số 10 và số 11, tỉnh Cao Bằng đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ khẩn cấp nhằm ổn định đời sống nhân dân và phục hồi cơ sở hạ tầng.

Theo đó, tỉnh đề nghị hỗ trợ 1.200 tấn gạo để cứu trợ người dân bị thiệt hại nặng về lúa, hoa màu. Đồng thời đề xuất cấp khoảng 1.000 tỷ đồng để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và sửa chữa các công trình hạ tầng bị hư hỏng nặng do bão số 11, cũng như bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả của bão số 10.

Cao Bằng cũng kiến nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm lũ, lũ quét, sạt lở đất và xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa thiên tai trong tương lai. Đồng thời, đề nghị bổ sung trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn như xuồng máy, ca nô và tổ chức đào tạo lái phương tiện chuyên dụng tại địa phương.

Qua thực tiễn ứng phó thiên tai, tỉnh Cao Bằng nhận thấy, tư duy “chống lũ” bằng công trình truyền thống không còn phù hợp trong điều kiện khí hậu cực đoan hiện nay.

Nhiều công trình hạ tầng được thiết kế theo dữ liệu mưa trung bình đã không đáp ứng được tần suất, cường độ mưa lớn. Hệ thống thoát nước đô thị và khu dân cư bị quá tải, gây ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất.

Từ thực tế đó, tỉnh xác định cần thay đổi tư duy quản trị khí hậu, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động thích ứng và quản lý rủi ro, coi “an toàn khí hậu” là tiêu chí bắt buộc trong quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị.

Tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát toàn bộ quy hoạch, kế hoạch đầu tư công, đảm bảo mọi dự án mới đều được đánh giá song song về hiệu quả phát triển và khả năng chịu tác động của khí hậu cực đoan; tích hợp nguyên tắc “giữ không gian cho nước” vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, bổ sung hành lang thoát lũ, vùng chứa nước tạm thời và hệ thống tiêu thoát trong các phường trung tâm như Thực Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang.

Cùng với biện pháp công trình, tỉnh sẽ tập trung phát triển “hạ tầng mềm” như cảnh báo sớm, dữ liệu mưa-lũ thời gian thực, đào tạo cộng đồng, hướng tới quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp theo lưu vực.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng kiến nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, hướng dẫn và hỗ trợ tỉnh triển khai theo 5 nhóm trọng tâm gồm: hoàn thiện thể chế và khung chính sách về thích ứng khí hậu; ban hành và thí điểm bộ tiêu chuẩn đầu tư công thích ứng khí hậu; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và quản lý rủi ro theo lưu vực; tăng cường cơ chế tài chính và hỗ trợ nguồn lực địa phương; hợp tác kỹ thuật, đào tạo và nhân rộng mô hình điểm.

Những kiến nghị và đề xuất nêu trên được rút ra từ thực tiễn ứng phó thiên tai và định hướng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, thể hiện tinh thần chủ động, cầu thị và quyết tâm đổi mới trong tư duy phát triển của tỉnh Cao Bằng.

Tỉnh đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ triển khai, xem xét chọn Cao Bằng làm địa phương thí điểm mô hình quản trị rủi ro khí hậu vùng miền núi phía Bắc, làm cơ sở tổng kết, hoàn thiện thể chế và nhân rộng trên phạm vi toàn quốc./.

Cao Bằng khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, sớm ổn định đời sống người dân Nước lũ đã rút khỏi hầu hết khu dân cư, các lực lượng chức năng và người dân Cao Bằng đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường để nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.