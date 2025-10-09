Cao Bằng khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, sớm ổn định đời sống người dân

Tính đến 9h sáng nay 9/10, nước lũ cơ bản đã rút khỏi các khu dân cư của tỉnh Cao Bằng, người dân đã có thể trở về nhà, tổ chức khắc phục hậu quả, dọn dẹp, vệ sinh nhà ở và đồ dùng gia đình. Chỉ còn một số ít khu dân cư gần bờ sông, người dân vẫn chưa thể về nhà vì nước chưa rút hết.

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, người dân tỉnh Cao Bằng cùng các lực lượng Công an, quân đội, thanh niên tình nguyện, công nhân môi trường đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh nhà ở, đường phố, ổn định lại cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả, đặc biệt là vệ sinh môi trường theo phương châm “nước rút đến đâu, làm sạch đến đó” nhằm nhanh chóng ổn định đời sống và phục hồi sản xuất cho người dân.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường cần chủ động huy động tối đa lực lượng tại chỗ như quân đội, công an, dân quân, đoàn thể, lực lượng xung kích và phương tiện cần thiết để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục thiệt hại, ưu tiên giúp đỡ các trường học, trạm y tế, các gia đình chính sách, hộ neo đơn, khó khăn; đồng thời khẩn trương rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để di dời người dân đến nơi an toàn, bố trí chỗ ở tạm và kịp thời cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo không người dân nào bị thiếu đói, thiếu nước sạch và thuốc men.

Các địa phương cần nhanh chóng tổ chức thống kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại do bão gây ra và triển khai các chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều động lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các địa phương để nhanh chóng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, trường học và các công trình công cộng.

Các lực lượng thanh niên tình nguyện được huy động để giúp dân dọn dẹp nhà ở, vệ sinh đường phố. (Ảnh: TTXVN)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi sau lũ; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật để người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và lên phương án sửa chữa, khắc phục khẩn cấp các công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập để đảm bảo an toàn, tổng hợp tình hình thiệt hại toàn ngành và báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp hỗ trợ cần thiết.

Sở Xây dựng tập trung nhân lực, máy móc xử lý ngay các điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, phối hợp với địa phương để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường huyết mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ và phục hồi sản xuất.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh có nguy cơ bùng phát sau lũ như sốt xuất huyết, tiêu chảy, đau mắt đỏ; cử các đội y tế lưu động về cơ sở để hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước và chăm sóc sức khỏe, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về y tế cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng, cập nhật liên tục thông tin về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và kinh nghiệm phục hồi sản xuất để người dân chủ động áp dụng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện, đảm bảo khắc phục nhanh, kịp thời, hiệu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân./.

