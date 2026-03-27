Philippines điều chỉnh kế hoạch đăng cai Năm ASEAN 2026

Chính phủ Philippines quyết định tổ chức trực tuyến toàn bộ các cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 và 49, cùng các hội nghị liên quan, nhằm tinh gọn hoạt động và tiết kiệm chi phí trong bối cảnh hiện nay.

Thông báo ngày 27/3 của Phủ Tổng thống Philippines nêu rõ quyết định này được đưa ra theo chỉ đạo của Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. về việc điều chỉnh kế hoạch đăng cai Năm ASEAN 2026, tập trung vào các ưu tiên trọng tâm và cắt giảm những hoạt động không thiết yếu.

Thư ký Điều hành các hội nghị ASEAN, ông Ralph Recto, cho biết khoảng 650 cuộc họp ở các cấp - từ nhóm công tác, quan chức cấp cao đến cấp bộ trưởng - sẽ được chuyển sang hình thức trực tuyến.

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Tổ chức quốc gia ASEAN 2026, ông khẳng định Philippines vẫn hướng tới các cuộc thảo luận thực chất và đạt kết quả hiệu quả, bất chấp thay đổi hình thức tổ chức.

Theo bản ghi nhớ ban hành cùng ngày, Bộ Ngoại giao Philippines được giao chủ trì điều phối các cuộc họp ngoại giao, điều chỉnh nội dung và thông điệp trong các văn kiện dự kiến, đồng thời hướng dẫn các cơ quan liên quan trong các trụ cột của ASEAN về những thay đổi cần thiết..

Giới chức Philippines cho rằng việc thu gọn quy mô hoạt động sẽ giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách, qua đó cho phép chính phủ tái phân bổ nguồn lực để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Ông Recto khẳng định với vai trò nước chủ nhà, Philippines tiếp tục cam kết thúc đẩy ASEAN không chỉ là một diễn đàn đối thoại, mà còn là động lực cho hành động phối hợp và vai trò lãnh đạo năng động trong thời kỳ khủng hoảng.

Trước đó, Tổng thống Marcos khẳng định Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra tại thành phố Cebu vào ngày 8-9/5, vẫn sẽ được tổ chức theo kế hoạch, tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách như an ninh năng lượng, an ninh lương thực và lao động di cư trong khu vực./.

