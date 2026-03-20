Xe chở nghị sỹ Thái Lan bị tấn công ngay trước nhà riêng

Xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sỹ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.

Theo thông tin ban đầu, ông Kamolsak an toàn, nhưng hai người đi cùng ông bị trọng thương.

Vụ việc xảy ra ngay lối vào nhà riêng của ông Kamolsak, vào lúc gần 1h00 sáng 20/3, khi ông vừa trở về sau phiên họp của Hạ viện bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới.

Chiếc Toyota Alphard màu đen của ông có nhiều vết đạn từ một loại súng không rõ cỡ nòng ở phía trước bên ghế lái và bên ghế hành khách.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục thu thập bằng chứng, điều tra làm rõ vụ việc./.

