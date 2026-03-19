Singapore tập trận ba bên với Không quân Mỹ và Không quân Hoàng gia Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Không quân Cộng hòa Singapore (RSAF), Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) và Không quân Mỹ (USAF) đang tiến hành cuộc tập trận “Cope Tiger” lần thứ 32. Cuộc tập trận ba bên diễn ra tại Căn cứ Không quân Korat và Trường bắn Chandy ở Thái Lan kéo dài từ ngày 15-27/3.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Singapore ngày 18/3 cho biết RSAF tham gia với 30 máy bay, 12 hệ thống phòng không mặt đất và hơn 700 nhân viên.

Các đơn vị tham gia sẽ thực hiện các nhiệm vụ không chiến quy mô lớn trong môi trường huấn luyện thực tế để nâng cao năng lực chuyên môn.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Không quân Singapore tham gia cuộc tập trận “Cope Tiger,” chỉ huy điều hành các cuộc tập trận của RSAF, Đại tá Gabriel Yam đánh giá: “Cuộc tập trận này tiếp tục củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa ba quốc gia.”

Cuộc tập trận “Cope Tiger” bắt đầu được tổ chức từ năm 1994, hướng đến việc nâng cao tính chuyên nghiệp và mối quan hệ quốc phòng giữa Singapore, Thái Lan và Mỹ, đồng thời tạo dựng mối quan hệ gắn bó hơn và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân nhân ba nước./.

