Indonesia, Singapore tập trận không quân chung lần thứ 20

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, lực lượng Không quân Indonesia (TNI U) và Không quân Singapore (RSAF) đã chính thức khởi động cuộc tập trận chung mang tên Manyar Indopura lần thứ 20 tại Căn cứ không quân Roesmin Nurjadin ở thành phố Pekanbaru, tỉnh Riau của Indonesia.

Chương trình kéo dài 2 tuần nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa hai lực lượng.

Phát biểu trong lễ khai mạc cuộc tập trận ngày 15/9, Đại tá David Dwi Martin W., Giám đốc Huấn luyện Không quân Indonesia, nhấn mạnh cuộc tập trận sẽ giúp làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai lực lượng, đồng thời thúc đẩy sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Theo kế hoạch, Manyar Indopura 2025 bao gồm các bài diễn tập trên không, hoạt động hiệp đồng và những cuộc thi giao hữu rèn luyện kỹ năng chiến thuật, xây dựng tinh thần đồng đội.

Cả hai bên đều triển khai trực thăng vận tải đa năng H225M Caracal, loại máy bay chủ lực của đội hình, tham gia cuộc tập trận.

Đại tá Philip Khoo - Giám đốc Đào tạo Manyar Indopura của RSAF - cho biết cuộc tập trận mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường hợp tác liên tục kể từ cuộc tập trận đầu tiên. Ông khẳng định hoạt động lần này tạo nền tảng tốt cho hai lực lượng không quân trong công tác huấn luyện chung, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức chung.

Tư lệnh Căn cứ không quân Roesmin Nurjadin, Chuẩn tướng Abdul Haris, bày tỏ tự hào khi đăng cai sự kiện. Ông nói: “Cuộc tập trận không chỉ nâng cao trình độ kỹ thuật mà còn củng cố tình hữu nghị giữa hai lực lượng. Chúng tôi đặt mục tiêu bảo đảm tính chuyên nghiệp và an toàn cao nhất.”

Cuộc tập trận Manyar Indopura là hoạt động thường niên quan trọng, phản ánh quan hệ quốc phòng ngày càng gắn bó giữa Indonesia và Singapore, đồng thời đóng góp vào sự ổn định cũng như an ninh bầu trời của khu vực Đông Nam Á./.

