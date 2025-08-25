Indonesia, Mỹ và các đồng minh tiến hành tập trận lớn nhất từ trước đến nay

Từ ngày 25/8-4/9, Indonesia, Mỹ và 11 quốc gia đồng minh bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung mang tên "Siêu Lá chắn Garuda" (Super Garuda Shield) 2025.

Đây là cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay.

Cuộc tập trận thường niên này diễn ra tại thủ đô Jakarta cũng như ở một số địa điểm trên đảo Sumatra thuộc phía Tây và quần đảo Riau của Indonesia.

Hơn 4.100 binh sỹ Indonesia và 1.300 binh sỹ Mỹ sẽ tham gia tập trận cùng với các binh sỹ Australia, Nhật Bản, Singapore, Pháp, New Zealand, Anh...

Hàn Quốc lần đầu tham gia cuộc tập trận này. Ngoài ra, các quốc gia như Ấn Độ, Papua New Guinea và Timor Leste cử quan sát viên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc quân đội Mỹ, Tướng Samuel Paparo, cho biết cuộc tập trận "Siêu Lá chắn Garuda" 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo thông báo của quân đội Indonesia, các binh sỹ sẽ tham gia các hoạt động như tham mưu, diễn tập phòng thủ mạng và diễn tập bắn đạn thật.

Cuộc tập trận "Siêu Lá chắn Garuda" được khởi xướng từ năm 2007 giữa Indonesia và Mỹ nhằm nâng cao năng lực chiến đấu trong rừng.

Sau này, cuộc tập trận được phát triển mở rộng thành tập trận liên hợp đa quốc gia quy mô lớn với nhiều nội dung bổ sung như huấn luyện đổ bộ. Số lượng các quốc gia tham gia cũng được mở rộng đáng kể./.

Mỹ muốn mở rộng hiện diện quân sự tại Campuchia Mỹ muốn chính quyền Phnom Penh cho phép Hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động thăm viếng thường niên cũng như các cuộc tập trận tại căn cứ hải quân Ream ở phía Tây Nam Campuchia.