Xung đột tại Trung Đông: Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn.”



Các cuộc tấn công mới của Iran trong ngày 18/3 tiếp tục thổi bùng lo ngại về xung đột lan rộng ở khu vực vốn đã được mệnh danh là "chảo lửa" của thế giới.

Giao tranh tiếp diễn ở nhiều nơi, khiến tình hình an ninh và nhân đạo ngày càng xấu đi. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này không muốn tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, mà chấm dứt chiến tranh hoàn toàn.

“Chúng tôi không tin vào thỏa thuận ngừng bắn... Chúng tôi muốn chiến tranh chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn”, ông nói.



Cũng theo Ngoại trưởng Iran, các bên cần đạt được thỏa thuận mới liên quan đến eo biển Hormuz và bảo đảm lưu thông trên tuyến hàng hải này. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nói rõ Tehran không tấn công các mục tiêu dân sự mà chỉ nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.



Trong tuyên bố cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nếu xung đột tiếp diễn và lan rộng.

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Canada, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng chiến sự có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng mới kéo dài về vấn đề người tị nạn khi làn sóng di cư vượt ra ngoài biên giới của các quốc gia trong khu vực.



Theo số liệu được giới chức Liban công bố, đã có hơn 1 triệu người ở nước này đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi bị cuốn vào vòng xoáy xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.



Liên quan tới sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali bác bỏ thông tin cho rằng ông Mojtaba Khamenei đang điều trị y tế tại Nga và gọi đây là “cuộc chiến tâm lý mới.”

Đại sứ Jalali khẳng định các nhà lãnh đạo Iran không rời khỏi đất nước và luôn sát cánh cùng người dân.



Giới quan sát nhận định tình hình Trung Đông đang đứng trước ngã rẽ xung đột khó kiểm soát dù các nỗ lực ngoại giao quốc tế vẫn đang được thúc đẩy nhằm ngăn chặn chiến sự lan rộng và giảm thiểu tác động nhân đạo trong khu vực./.

