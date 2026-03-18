Iran khẳng định hệ thống chính trị vững chắc bất chấp xung đột

Ngày 18/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định hệ thống chính trị của nước này vẫn vận hành ổn định, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức cấp cao trong bối cảnh xung đột gia tăng.

Phát biểu trên kênh Al Jazeera, ông Araghchi nhấn mạnh Cộng hòa Hồi giáo Iran có cấu trúc chính trị vững chắc với các thiết chế hoàn chỉnh, do đó “sự hiện diện hay vắng mặt của một cá nhân không làm ảnh hưởng đến cấu trúc này."

Theo ông, ngay cả những thay đổi ở cấp lãnh đạo cao nhất cũng không làm gián đoạn hoạt động điều hành đất nước.

Đề cập đến tình hình xung đột, Ngoại trưởng Iran cho biết nhiều người đã trở thành mục tiêu tấn công, bao gồm cả dân thường, nhà khoa học và giới học giả. Ông cáo buộc các cuộc tấn công còn nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện, trường học và khu dân cư.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, ông Araghchi khẳng định lập trường của nước này khó có khả năng thay đổi, dù Lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei chưa công khai quan điểm. Chương trình hạt nhân của Iran xưa nay chỉ phục vụ mục đích dân sự nhưng lại bị các nước phương Tây nghi ngờ.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã nhận được thông báo từ Iran về việc có một vật thể rơi xuống khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr. IAEA kêu gọi các bên kiềm chế tối đa nhằm tránh nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) thông báo đang tiếp tục sơ tán nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran sau vụ pháo kích tối 17/3 theo giờ địa phương.

Theo Rosatom, một số đạn pháo đã rơi gần khu vực tổ máy đang hoạt động nhưng không gây thương vong và mức phóng xạ vẫn được duy trì ở ngưỡng bình thường.

Trả lời phỏng vấn TASS ngày 18/3, Giám đốc Trung tâm thông tin hạt nhân Atominfo (Atominfo-Center) của Nga, ông Alexander Uvarov, cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở Iran đều là hành động “không thể chấp nhận được," vì đe dọa nghiêm trọng đến an toàn hạt nhân cũng như có thể gây ra thảm họa khôn lường.

Theo ông Uvarov, ngay cả khi không xảy ra rò rỉ phóng xạ trực tiếp, các tác động vào khu vực nhà máy vẫn có thể làm hư hại những hệ thống then chốt như cung cấp điện, hệ thống làm mát lò phản ứng, thông tin liên lạc, hạ tầng giao thông và năng lực ứng phó khẩn cấp.

Trong trường hợp các hệ thống này bị gián đoạn, nguy cơ xảy ra chuỗi sự cố liên hoàn là rất lớn, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ông Uvarov cũng lưu ý rằng một vụ cháy hoặc sự cố tại nhà máy điện hạt nhân đang vận hành không chỉ là vấn đề nội bộ của một quốc gia, mà có thể kéo theo ô nhiễm phóng xạ, buộc phải sơ tán quy mô lớn, gây thiệt hại lâu dài đối với môi trường và kinh tế, với chi phí không thể so sánh với bất kỳ mục tiêu quân sự hay chính trị nào.

Chuyên gia này nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào khu vực có nhà máy điện hạt nhân cần được coi là đã vượt qua “lằn ranh đỏ” nguy hiểm và cộng đồng quốc tế cần phải có phản ứng gay gắt nhất để ngăn chặn nguy cơ vốn có thể ảnh hưởng tới hàng triệu người.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr là cơ sở điện hạt nhân đầu tiên của Iran và khu vực Trung Đông. Giới quan sát cho rằng các diễn biến gần đây làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và đe dọa an toàn hạt nhân trong khu vực./.

