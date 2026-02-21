Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Theo THX, hãng thông tấn Kazinform ngày 21/2 đưa tin, Kazakhstan và Nga đang tiến hành cuộc tập trận phòng không chung theo kế hoạch, nằm trong khuôn khổ hệ thống phòng không khu vực thống nhất giữa hai nước.

Dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Kazakhstan, hãng tin này cho hay cuộc tập trận diễn ra từ ngày 20/2 đến ngày 10/3, tập trung vào việc phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không, đánh chặn các máy bay vi phạm không phận và buộc chúng phải hạ cánh xuống các sân bay chỉ định.

Bộ Quốc phòng Kazakhstan nêu rõ, cuộc tập trận được triển khai theo kế hoạch hoạt động của “Hệ thống Phòng không Vùng Thống nhất giữa Cộng hòa Kazakhstan và Liên bang Nga.”

Theo Bộ Quốc phòng Kazakhstan, mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước. Đây cũng là dịp huấn luyện lực lượng hai nước trong việc phát hiện các mục tiêu trên không, tổ chức đánh chặn máy bay xâm phạm không phận chủ quyền, đồng thời buộc các phương tiện vi phạm phải hạ cánh xuống những sân bay được chỉ định.

Cuộc tập trận được xem là một phần trong cơ chế phối hợp quốc phòng song phương giữa Kazakhstan và Nga, nhằm tăng cường khả năng kiểm soát và bảo vệ không phận trong khu vực./.

Nga phóng tên lửa hành trình siêu vượt âm trong tập trận với Belarus Cuộc tập trận Zapad-2025 nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng của lực lượng hai nước trong việc bảo đảm an ninh cho Nhà nước Liên minh Belarus-Nga trước kịch bản bị tấn công từ bên ngoài.