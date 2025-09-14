Nga phóng tên lửa hành trình siêu vượt âm trong tập trận với Belarus

Theo Reuters và RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/9 thông báo nước này đã phóng tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon (Tsirkon) vào một mục tiêu ở Biển Barents trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025.

Thông báo nêu rõ: “Theo dữ liệu giám sát khách quan thu được theo thời gian thực, mục tiêu đã bị tiêu diệt bằng cú đánh trực diện."

Bộ Quốc phòng Belarus cùng ngày cho hay các hành động phối hợp của binh sĩ Nga và Belarus trong tập trận chung Zapad-2025 thể hiện “mức độ hiệp đồng và phối hợp cao giữa các quân đội đồng minh."

Thông báo nhấn mạnh: “Cuộc tập trận Zapad-2025 đang diễn ra theo kế hoạch. Các đơn vị bộ binh cơ giới Nga đã vượt sông Berezina bằng xe chiến đấu bộ binh BMP-3, được yểm trợ trên không bởi phi công Belarus điều khiển trực thăng tấn công Mi-35… Các hành động phối hợp đã chứng minh mức độ hiệp đồng cao giữa hai quân đội đồng minh."

Cuộc tập trận Zapad-2025 diễn ra từ ngày 12-16/9, nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng của lực lượng hai nước trong việc bảo đảm an ninh cho Nhà nước Liên minh Belarus-Nga trước kịch bản bị tấn công từ bên ngoài.

Tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuyên bố Zapad-2025 sẽ được tổ chức sâu trong lãnh thổ, tránh gần biên giới, và số lượng binh sỹ tham gia cũng sẽ giảm./.

