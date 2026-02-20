Thế giới

Châu Âu

Các nước NATO chi 2 tỷ USD mua vũ khí Mỹ cho Ukraine

Báo cáo công bố ngày 19/2 nêu rõ: "Từ tháng 8/2025 đến hết quý 1 của tài khóa 2026, Bộ Chiến tranh Mỹ đã tiếp nhận khoản đóng góp 2,06 tỷ USD từ 6 quốc gia NATO."

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo RIA Novosti, theo báo cáo của Tổng Thanh tra Đặc biệt gửi Quốc hội Mỹ, sáu quốc gia thành viên NATO đã chi tổng cộng 2 tỷ USD để mua trang thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ tháng 8/2025.

Số tiền này được sử dụng để mua sắm các dịch vụ và trang thiết bị quân sự cho Ukraine.

Tài liệu này cũng lưu ý khoản viện trợ trực tiếp của Mỹ dành cho Ukraine đã giảm mạnh từ mức hàng tỷ USD xuống còn hàng trăm triệu USD.

Cụ thể, báo cáo nêu rõ: "Chỉ có 3,92 tỷ USD trong ngân sách phân bổ cho tài khóa 2025 và khoảng 220 triệu USD trong ngân sách tài khóa 2026 được giải ngân."

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, Quốc hội Mỹ được cho là đã phê duyệt tổng cộng 187,8 tỷ USD viện trợ cho Kiev.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 64,5 tỷ USD trong số đó chưa được giải ngân./.

