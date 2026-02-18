Italy bảo vệ kế hoạch tham dự hội nghị Hội đồng Hòa bình tại Mỹ

Thế giới

Italy không thể tham gia với tư cách khác ngoài quan sát viên do các quy định hiến pháp không cho phép gia nhập một tổ chức do một lãnh đạo nước ngoài duy nhất đứng đầu.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tuyên bố nước này sẽ không tăng chi tiêu quốc phòng bằng cách sử dụng quỹ “gắn kết” của EU. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Italy sẽ tham dự cuộc họp đầu tiên của “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng với tư cách quan sát viên.

Ngoại trưởng Antonio Tajani ngày 18/2 xác nhận: “Tôi sẽ tới Washington để đại diện cho Italy với tư cách quan sát viên tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình, hiện diện khi các cuộc thảo luận diễn ra và các quyết định được đưa ra về việc tái thiết Gaza và tương lai của Palestine."

Hội đồng Hòa bình do ông Trump làm Chủ tịch, ban đầu được thiết kế nhằm giám sát lệnh ngừng bắn tại Gaza và công tác tái thiết sau cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, nhưng sau đó mở rộng sang giải quyết nhiều xung đột quốc tế khác.

Cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 19/2 tại Washington. Italy không thể tham gia với tư cách khác ngoài quan sát viên do các quy định hiến pháp không cho phép gia nhập một tổ chức do một lãnh đạo nước ngoài duy nhất đứng đầu.

Kể từ khi được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tháng 1, sáng kiến này đã có ít nhất 19 quốc gia ký điều lệ sáng lập.

Các nước được yêu cầu đóng góp 1 tỷ USD để trở thành thành viên thường trực, và việc mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vấp phải chỉ trích./.

