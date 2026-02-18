Mùa Xuân theo chân người lính tại tuyến đầu biên giới Tây Nam

Mùa Xuân của các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới trong những ngày cao điểm./.
(TTXVN/Vietnam+)
Tại tuyến đầu biên giới Tây Nam, những người lính quân hàm xanh bước vào mùa Xuân theo cách riêng: trên đường tuần tra, bên cột mốc chủ quyền và trong những ca trực xuyên đêm giữ bình yên cho Tổ quốc.
Mùa Xuân của các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới trong những ngày cao điểm./.