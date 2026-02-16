Trực Tết ở Sư đoàn 325: Vững tay súng giữ mùa Xuân bình yên

Trong những ngày Tết Nguyên đán, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở cấp độ cao.

Các phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm, cơ động lực lượng và xử trí tình huống được luyện tập thuần thục, bảo đảm không để bị động, bất ngờ. Từ sở chỉ huy đến các vọng gác, cán bộ, chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh.

Song song với nhiệm vụ trực chiến, đơn vị tổ chức các hoạt động “Tết vui – Xuân ấm”, tạo không khí đoàn kết, động viên bộ đội yên tâm công tác, góp phần giữ vững bình yên để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn./.