Cùng nhân dân vui Xuân đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình

Từ ngày 7-8/2, tại xã Nha Bích đã diễn ra nhiều chương trình, hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 như: các gian hàng trưng bày Chợ Xuân, ẩm thực; các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian; Hội thi duyên dáng “Chào Xuân,” Hội thi bánh Tết nghĩa tình, Mâm cơm ngày Tết, Chương trình nghệ thuật Chào Xuân...

Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết; phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc với tinh thần “tương thân tương ái,” “không để ai bị bỏ lại phía sau,” cũng như góp phần để “Nhà nhà có Tết, người người có Tết” trong dịp Tết cổ truyền,

Dịp này, xã Nha Bích còn tặng 500 phần quà cho các hộ khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Có mặt từ rất sớm để tham gia hoạt động gói bánh chưng tặng bà con, chị Nguyễn Thị Đoài, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp 2, xã Nha Bích chia sẻ, mọi người rất vui khi cùng chung tay gói từng chiếc bánh để tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn mỗi độ Tết đến, Xuân về.

4. Các đơn vị, đoàn thể và nhân dân xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai gói bánh để tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: Nhật Bình/Vietnam+)

Từng chiếc bánh chứa đựng tất cả tình cảm của người gói và cả hơi ấm của tình đồng bào với lời chúc về một năm mới vẹn tròn, đủ đầy và nhiều may mắn. Người tặng hay người nhận đều cùng chung một niềm vui, từ đó góp phần giúp xã hội trở nên gắn kết và nhân ái hơn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Nha Bích Lâm Thanh Tú cho biết rất tự hào khi tham gia các hoạt động chào Xuân 2026, đặc biệt là việc gói bánh chưng tặng bà con, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công…

Các hoạt động tại chương trình là cầu nối để gắn kết trái tim và tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp Tết, thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần tạo nên Tết trọn vẹn, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhận được quà Tết từ chương trình, bà Lâm Thị Cương (ấp 5, xã Nha Bích) rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của xã Nha Bích và cho biết phần quà Tết này là nguồn động viên kịp thời để gia đình bà đón Tết ấm áp hơn.

Tương tự, ông Đỗ Viết Nam (ấp 4, xã Nha Bích) cũng bày tỏ gia đình ông còn nhiều khó khăn, được quan tâm hỗ trợ dịp Tết của chính quyền địa phương khiến gia đình ông rất vui và ấm lòng. Phần quà này giúp gia đình ông có thêm điều kiện chuẩn bị Tết và yên tâm bước sang năm mới.

Bí thư Đảng uỷ xã Nha Bích Nguyễn Trung Dũng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Hồng Thái gói bánh để tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: Nhật Bình/Vietnam+).

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái, chuỗi hoạt động “Mừng Đảng-Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” được tổ chức với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, nghĩa tình, hướng về cơ sở, hướng về Nhân dân; đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn mọi người, mọi nhà đều có Tết, đều được vui Xuân trong ấm áp, nghĩa tình.

Nha Bích tổ chức chu đáo các hoạt động chăm lo Tết cho Nhân dân; rà soát kỹ các đối tượng khó khăn, không để ai thiếu Tết, không để phát sinh các vấn đề phức tạp về an sinh xã hội; phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư./.

