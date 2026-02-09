Bầu cử Quốc hội và HĐND: Chú trọng tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội

Hiện nay, công tác triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng thực hiện khẩn trương, bài bản.

Việc niêm yết danh sách cử tri, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử… được các địa phương thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, dân chủ, đúng luật và an toàn.

Tại nhà văn hóa xóm Bản Pò (xã Đức Long), danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Người dân đến đây không chỉ để xem thông tin, đối chiếu họ tên, năm sinh, mà còn để nắm thêm những quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.

Bà Vũ Thị Bình (xóm Bản Pò, xã Đức Long) chia sẻ bà mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu phải thật sự có năng lực, trình độ, có tâm huyết, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân, góp tiếng nói giúp chính quyền đưa ra các chính sách giúp người dân ấm no, hạnh phúc…

Xã Đức Long có 16 xóm, hơn 1.300 hộ dân, trên 5.200 nhân khẩu, tổng số 3.984 cử tri. Xã có 5 đơn vị bầu cử, dự kiến bầu 15 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất danh sách sơ bộ 30 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Danh sách bảo đảm yếu tố dân chủ, công khai, minh bạch và cơ cấu hợp lý: nữ 14 người, chiếm trên 46%; người dân tộc thiểu số 28 người, chiếm trên 93%; người trẻ tuổi dưới 40 tuổi có 17 người, chiếm 56%.

Ông Nông Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Long, nhấn mạnh, cùng với công tác nhân sự, địa phương chú trọng hoạt động thông tin tuyên truyền - một nội dung có vai trò quyết định trong việc tạo không khí và sự đồng thuận xã hội.

Thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp xóm, sinh hoạt chi bộ, pano, áp phích và mạng xã hội, những nội dung cơ bản về bầu cử được truyền tải đến người dân theo cách dễ hiểu, dễ nhớ.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền một chiều, các hình thức tuyên truyền được thiết kế đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là cử tri ở vùng xa hoặc nhóm người cao tuổi ít tiếp cận internet.

Đối với lớp trẻ, việc tuyên truyền qua Zalo, Facebook, trang thông tin điện tử của xã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo điều kiện để lan tỏa thông tin nhanh chóng. Bên cạnh đó, xã cũng chỉ đạo thực hiện các cụm pano tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử…

Tại xã Quang Long - một xã biên giới của tỉnh Cao Bằng, những ngày đầu tháng 2/2026, cấp ủy, chính quyền xã cũng đang tập trung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai với 31 người được giới thiệu ứng cử; tổ chức lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử theo quy định…

Bí thư Đảng ủy xã Quang Long Mã Văn Tiến cho biết đối với một số địa phương, địa bàn khó khăn về hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, xã đã thành lập các tổ tuyên truyền trực tiếp bằng tiếng dân tộc cho người dân hiểu nhanh, đúng các quy định về bầu cử; tuyên truyền bằng loa đài phát thanh.

Địa phương đã rà soát kỹ các trường hợp thay đổi nơi cư trú, tạm vắng, chuyển đi, hoặc phát sinh công dân đủ tuổi bầu cử, bảo đảm nguyên tắc phổ thông trong bầu cử, không để sót cử tri và không để xảy ra tình trạng trùng lặp cử tri.

Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng, đánh giá bối cảnh tổ chức bầu cử theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới và có thể phát sinh các tình huống phức tạp.

Các cấp, ngành phải chủ động dự báo, lường trước tình huống, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, không áp dụng máy móc cách làm cũ; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm chỉ đạo, điều hành thống nhất, thông suốt.

Cùng với đó, các cơ quan liên quan tập trung rà soát chặt chẽ hồ sơ người ứng cử, bảo đảm đầy đủ, đúng quy định; tăng cường kiểm tra thực tế tại cơ sở, đặc biệt là cấp xã, nơi trực tiếp tổ chức toàn bộ quy trình bầu cử; đồng thời, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, tập trung; quan tâm nâng cao năng lực thực thi của cấp xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng; thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, khiếu nại, tố cáo kịp thời, thông suốt…

Tại Cao Bằng, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI được giới thiệu là 7 đại biểu (Số đại biểu do Trung ương giới thiệu 3 đại biểu, số đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương 4 đại biểu). Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cấp tỉnh có 16 đơn vị bầu cử, bầu 50 đại biểu; cấp xã có 566 đơn vị bầu cử, bầu 1.019 đại biểu./.

