Xuân Bính Ngọ 2026: Giữ gìn và quảng bá văn hóa Tết Việt tại Macau

Trong không khí ấm áp, vui tươi chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 8/2, Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau (Trung Quốc) đã trang trọng tổ chức Chương trình gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và ra mắt các chi hội được sáp nhập theo đơn vị hành chính mới của đất nước.

Buổi gặp mặt này có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) và Macau, bà Lê Đức Hạnh, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, đại diện các cơ quan bên cạnh Tổng Lãnh sự quán, Tổng Lãnh sự Philippines tại Macau, bà Edna May; Chủ tịch Tổ chức từ thiện Minh Ái của Macau, ông Phan Chí Minh; đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Macau và đại diện Hiệp hội người Việt Nam ở Hong Kong.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh đã biểu dương những thành tích nổi bật của Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau trong năm vừa qua, đặc biệt là các hoạt động từ thiện hướng về quê hương đất nước, quảng bá văn hóa và sự đóng góp vào chính sách ngoại giao nhân dân của Đảng và Nhà nước.

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh cho rằng với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, Hiệp hội đã phát huy tốt vai trò cầu nối, gắn kết giữa các thành viên, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi sinh sống và làm việc xa Tổ quốc, cũng như chung tay hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai và bão lũ trong nước. Đây chính là điểm sáng về thành công của Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại khắp nơi trên thế giới nói chung.

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Macau đang ngày càng phát triển vững mạnh, nhận được sự tín nhiệm và đánh giá cao của chính quyền sở tại, nhất là trong việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan, quảng bá văn hóa, xây dựng hình ảnh thân thiện, tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh đã chứng kiến lễ ra mắt của các chi hội mới thuộc Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau được sáp nhập theo các đơn vị hành chính trong nước.

Bà Lê Đức Hạnh đánh giá cao sự quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước trong cộng đồng người Việt Nam tại Macau, tin tưởng rằng sự sáp nhập kể trên sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi để bà con tăng cường gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau và hướng về quê hương đất nước.

Nhân dịp này, bà Lê Đức Hạnh cũng giới thiệu khái quát về những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó bao gồm những định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên mới, đồng thời mong muốn bà con người Việt tại Macau, một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đoàn kết và nỗ lực hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Dương Trung Đức, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau cho hay được sự ủng hộ nhất trí cao của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau, sự ghi nhận của Chính quyền Macau và đặc biệt là sự cố gắng, nhiệt tình, quyết tâm cùng chung tay góp sức của các anh chị em trong Ban chấp hành, Hiệp hội ngày càng phát triển vững mạnh, ghi nhiều dấu ấn ở sở tại.

Ông Dương Trung Đức cho biết thêm Hiệp hội đã thực hiện tốt kế hoạch sáp nhập các chi hội theo đơn vị hành chính mới trong nước, nhiều chi hội đã được sáp nhập, tổ chức lại thành các chi hội mạnh, đoàn kết hơn. Ngoài kêu gọi bà con tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, lan tỏa văn hóa, ẩm thực Việt Nam đến với sở tại, Hiệp hội còn định hướng để bà con tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, tìm hiểu về pháp luật cũng như quyền lợi khi lao động tại Macau, tỷ lệ người Việt Nam phạm tội tại Macau đã giảm xuống còn 2%, là tỷ lệ thấp nhất so với 2024.

Ông Dương Trung Đức hy vọng Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau và Hiệp hội người Việt Nam ở Hong Kong, cũng như cộng đồng người Việt ở hai đặc khu này tiếp tục phát triển vững mạnh, đoàn kết. Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối, gắn kết giữa các thành viên với tôn chỉ “vì một cộng đồng người Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn ở Macau.”

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Chủ tịch Tổ chức từ thiện Minh Ái của Macau - ông Phan Chí Minh cho rằng người lao động Việt Nam ở Macau là những cánh tay đắc lực cho các gia đình, đặc biệt là trong chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Theo một khía cạnh nào đó, người lao động Việt Nam đang đóng góp vào nền kinh tế Macau. Mặc dù có nền văn hóa khác so với người Macau, nhưng người lao động Việt Nam luôn cố gắng hòa nhập cùng với sở tại và người dân Macau qua đó cũng có cơ hội hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Trong không khí ấm áp của ngày Xuân, người lao động Việt Nam tại Macau đã bày tỏ niềm vui khi dù sinh sống xa Tổ quốc, song vẫn được sống trọn trong không khí Tết nguyên đán như ở quê nhà.

Chị Bùi Thị Thuận - Chi hội Thái Nguyên chia sẻ khoảnh khắc được khoác lên mình chiếc áo dài dân tộc, biểu diễn những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc, được thưởng thức ẩm thực quê hương, được giao lưu với nhau, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được là một phần nhỏ bé trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa Tết của người Việt Nam ở Macau. Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau chính là cầu nối cho người lao động với sở tại, nơi chia sẻ, yêu thương dành cho người Việt xa xứ.

Cũng tại buổi gặp mặt trên, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cộng đồng cũng như có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Chương trình chào đón Xuân Bính Ngọ tràn ngập sắc xuân truyền thống, bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại đặc khu Macau đã cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống đậm đà hương vị Tết cổ truyền quê nhà.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc Xuân quê hương được các nghệ sỹ “không chuyên” của Hiệp hội dành những ngày nghỉ cuối tuần hay sau giờ làm việc, chăm chỉ luyện tập, cùng sự chỉn chu trong lựa chọn tiết mục và trang phục, đã giúp khách mời sống trọn trong khoảnh khắc Tết cổ truyền của Việt Nam.

Buổi gặp mặt khép lại trong niềm hạnh phúc sum vầy kết nối tình đồng hương, mở ra một năm mới tràn đầy hy vọng cho những người Việt đang sống xa Tổ quốc./.

