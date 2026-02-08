Tết cộng đồng 'Xuân quê hương': Điểm hẹn thân thuộc của người Việt tại Nhật Bản

Ngày 7/2, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với các tổ chức đoàn thể người Việt đã tổ chức Tết cộng đồng “Xuân quê hương 2026.”

Đây là điểm hẹn thân thuộc của người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đất nước Mặt trời mọc cũng như bạn bè sở tại cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Mặc dù thời tiết mưa tuyết và giá lạnh nhưng chương trình Tết cộng đồng “Xuân quê hương 2026” đã thu hút khoảng hơn 800 kiều bào, từ các em nhỏ đến người già và bạn bè người Nhật Bản đến cùng hòa chung không khí đón Xuân.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã điểm lại một số sự kiện nổi bật, thể hiện sự chuyển mình của đất nước trong năm vừa qua, trong đó điểm nhấn là dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã thực hiện một cuộc cải cách tổ chức bộ máy hành chính và chính quyền địa phương. Đồng thời ngay đầu năm 2026, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác lập cột mốc quan trọng với những quyết sách chiến lược cho tương lai đất nước.

Cùng với dòng chảy đó, quan hệ Việt-Nhật trong năm 2025 cũng có những bước phát triển mạnh mẽ trong năm thứ hai kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ “ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới.”

Đặc biệt, bên cạnh sự phát triển về hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, hai nước cũng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột mới.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khen thưởng các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng năm 2025. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ngày càng phát triển vững mạnh và đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển của đất nước cũng như đối với quan hệ Việt-Nhật.

Hiện tại, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản vẫn đang giữ vị trí thứ hai trong số cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với khoảng 700.000 người và tốc độ tăng trung bình hàng năm là 50-60.000 người.

Đặc biệt, trong năm 2025, khi Việt Nam hứng chịu nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng, thì cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã chung tay đóng góp giúp khắc phục hậu quả, thể hiện tinh thần đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi và luôn hướng về Tổ quốc.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bạn Đặng Tú Quỳnh, sinh viên năm thứ nhất Đại học Tokyo cho biết, đây là năm thứ ba đón tết ở Nhật và là năm thứ hai tham dự chương trình Xuân quê hương. Đối với một du học sinh thì chương trình liên quan đến Tết và văn hóa Việt Nam không chỉ mang lại không khí ấm áp khi đang ở xa quê hương mà còn trở thành những kỷ niệm rất đáng nhớ của thời gian sinh sống và học tập tại Nhật Bản.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã khen thưởng đại diện các hội đoàn, các tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng năm 2025, cũng như ghi nhận đóng góp của các cá nhân, đơn vị người Việt tại Nhật Bản đã đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công sự kiện “Xuân quê hương 2026."

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng nhau xem nhiều tiết mục văn nghệ của các nghệ sỹ không chuyên, nhận chữ thư pháp đầu Xuân từ sư cô Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội phật tử Việt Nam tại Nhật Bản và thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị quê hương vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình “Xuân quê hương 2026” thực sự đã mang lại bầu không khí ấm cùng, góp phần vơi đi nỗi nhớ quê nhà của những người con xa xứ./.

