Ninh Bình kết nối kiều bào toàn cầu, mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực

Trong khuôn khổ Chương trình Xuân Quê hương 2026, ngày 7/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình gặp gỡ kết nối kiều bào với tỉnh Ninh Bình.

Đoàn kiều bào tham gia Chương trình gồm 100 đại biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, là những gương mặt tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ...

Tại chương trình, các đại biểu kiều bào cùng đại diện cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình đã trao đổi, tìm hiểu về tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh và hợp tác tại địa phương; qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn cho biết, nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước nói chung và địa phương nói riêng, những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách thiết thực, nhằm tăng cường gắn kết, khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực của kiều bào, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đoàn kiều bào tham quan và dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê (tỉnh Ninh Bình). (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Tỉnh Ninh Bình có hơn 13.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc tại trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bà con luôn chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực hướng về quê hương, tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, trường học, nhà trẻ; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Ninh Bình thân thiện, nghĩa tình và giàu bản sắc văn hóa ra thế giới.

Để tăng cường hơn nữa công tác đối ngoại nói chung và công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, vừa qua, tỉnh Ninh Bình đã thành lập Sở Ngoại vụ, qua đó tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng kiều bào gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương Ninh Bình trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có gần 6,5 triệu người, sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 80% ở các quốc gia phát triển.

Đây là nguồn lực to lớn, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nguồn lực này, đặc biệt là về tri thức và kinh tế ngày càng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi đất nước ta đang đứng trước thời cơ phát triển mới, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, chuyến thăm của Đoàn kiều bào tiêu biểu tới tỉnh Ninh Bình có ý nghĩa rất thiết thực, diễn ra đúng vào thời điểm cả nước bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các địa phương cụ thể hóa tầm nhìn phát triển mới. Ninh Bình hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Ninh Bình đang nổi lên là địa phương có cách tiếp cận phát triển riêng, bền vững, lấy giá trị di sản, bản sắc văn hóa và hệ sinh thái tự nhiên làm nền tảng.

Quần thể danh thắng Tràng An-Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới không chỉ là niềm tự hào của Ninh Bình mà còn là tài sản chung của quốc gia, biểu tượng cho sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Cùng với đó là hệ thống di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, nông nghiệp sinh thái, ẩm thực đặc sắc và tiềm năng lớn về du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, du lịch sáng tạo...

Ông Nguyễn Trung Kiên bày tỏ tin tưởng các đại biểu kiều bào với tài năng, nhiệt huyết tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng, đồng thời là cầu nối tích cực lan tỏa những nét đẹp, thế mạnh cùng tiềm năng phát triển của tỉnh Ninh Bình đến bạn bè quốc tế.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao luôn đồng hành cùng với địa phương và kiều bào, phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia đóng góp, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, quảng bá hình ảnh, thế mạnh của địa phương ra quốc tế./.

