Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong tổ chức hoạt động "Về nguồn"

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức thăm di tích Tống Vương Đài thuộc quận Cửu Long, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, một trong những địa điểm gắn liền với hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán do Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh dẫn đầu, cùng đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam hiện diện tại Hong Kong bao gồm Cơ quan thường trú TTXVN, Công ty Tài chính Việt Nam, Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã trân trọng đặt hoa trước di tích “Tống Vương Đài,” nơi đặt phiến đá mang tên chính di tích được đưa về từ công trình Tống Vương Đài (nay không còn nữa), nơi bí mật diễn ra hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930.

Mọi người đã cùng ôn lại bối cảnh lịch sử và ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo lịch sử ghi lại, đây là sự kiện có tính chất bước ngoặt, hợp nhất các tổ chức cộng sản tiền thân thành Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức đảng đoàn kết, thống nhất với mục tiêu dẫn dắt Cách mạng Việt Nam phá đổ ách đô hộ, giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, lúc đó đại diện cho Quốc tế Cộng sản, là người đóng vai trò quan trọng đưa Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản tới thành công.

Theo Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh, chuyến thăm di tích Tống Vương Đài năm nay của các đảng viên, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và các cơ quan, doanh nghiệp cũng như lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong đem lại nhiều cảm xúc trong bối cảnh Đảng ta tròn 96 tuổi, Đại hội Đảng lần thứ XIV thành công tốt đẹp, đề ra tầm nhìn đến năm 2045. Đây là dịp để thế hệ ngày nay nhìn lại và tri ân công lao của các bậc cách mạng lão thành, nuôi dưỡng lòng tự hào về truyền thống cách mạng Việt Nam.

Riêng đối với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán tại Hong Kong, đây là dịp để hiểu hơn sự gắn bó về lịch sử, văn hóa và truyền thống giữa Việt Nam và Hong Kong, lấy đó làm cơ sở và nguồn động viên để tích cực thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Hong Kong.

Năm 2025, trao đổi kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Hong Kong đạt mức ấn tượng, giá trị hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hong Kong năm 2025 tăng 97,1% so với năm 2024, đạt 41,5 tỷ USD.

Di tích "Tống Vương Đài" nằm trong công viên Tống Vương Đài, là địa danh lịch sử ghi dấu nhiều hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm đầu thập niên 30 thế kỷ trước.

Ngay gần di tích Tống Vương Đài là phố Tam Kung, nơi có ngôi nhà số 186, là địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trước khi bị chính quyền thực dân Anh tại Hong Kong bắt và giam giữ tại nhà tù Victoria trong thời gian diễn ra "Vụ án Nguyễn Ái Quốc" nổi tiếng.

Hiện nay, phố Tam Kung vẫn còn nhưng nhà số 186 không còn nữa vì ở vị trí này chính quyền Hong Kong đã phá một đoạn phố để mở đại lộ Olympic./.

Thanh niên Việt Nam tại Hong Kong tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng đồng tri thức trẻ tin tưởng sâu sắc Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân cả nước đoàn kết một lòng cùng nhau hoàn thành tốt đẹp những mục tiêu quan trọng như Đại hội XIV vừa đề ra.