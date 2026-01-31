Hoạt động thiết thực hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 31/1, Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore (VNYA) đã tổ chức sự kiện Career Fair 2026- Ngày hội hướng nghiệp trực tiếp tại một trung tâm đào tạo mới của Học viện Kaplan nhằm kết nối, hỗ trợ hướng nghiệp cho cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam tại Singapore. Sự kiện thu hút khoảng 80 người tham dự.



Đây là sự kiện nằm trong chuỗi ba biện pháp của VNYA bao gồm Hội thảo trực tuyến, Ngày hội hướng nghiệp trực tiếp, và Trải nghiệm thực tế nhằm hỗ trợ hướng nghiệp hiệu quả, tạo cơ hội việc làm chất lượng cho học sinh, sinh viên Việt Nam tại Singapore nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Bạn Trần Trang Thùy, đại diện Ban tổ chức sự kiện chia sẻ: “Career Fair năm nay không chỉ dừng lại tổ chức sự kiện trực tiếp mà còn mở rộng thêm các hoạt động online giúp cho các bạn học sinh Việt Nam ở Singapore và trên toàn cầu tìm kiếm, hướng tới những cơ hội việc làm ở Singapore. Thông qua sự kiện này, chúng em muốn kết nối các bạn sinh viên Việt Nam với các chuyên gia đầu ngành tại các tập đoàn đa quốc gia như J.P Morgan, Microsoft.”



Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh bày tỏ đánh giá cao ý tưởng tổ chức và quan trọng hơn là năng lực tổ chức của các bạn sinh viên.

Đại sứ nhấn mạnh sự kiện không chỉ hỗ trợ về kiến thức và kỹ năng mà còn là sự kết nối về văn hóa, gắn kết với quê hương đất nước.



Qua những chia sẻ, trao đổi của những chuyên gia có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực, Ngày hội hướng nghiệp trực tiếp giúp sinh viên biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân, tối ưu hóa hồ sơ nghề nghiệp trên LinkedIn và trang bị kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường công sở, đồng thời hiểu thêm về quá trình tìm việc tại Singapore.

Chia sẻ cảm nghĩ về sự kiện, bạn Đặng Bùi Yến Như, lưu học sinh Việt Nam tại Singapore cho biết: “Sự kiện này giúp cháu mở rộng hơn về tầm nhìn, biết cách sửa hồ sơ, tiếp cận thị trường. Mục tiêu của cháu là cuối năm nay cháu sẽ tốt nghiệp và muốn đem những điều đã học ở Singapore về Việt Nam cũng như cách tìm công việc phù hợp với mình nhất.”



Trước đó, VNYA đã tổ chức Hội thảo trực tuyến kết nối cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam khắp nơi trên thế giới trao đổi trực tuyến với các chuyên gia trong ngành, giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp trong môi trường quốc tế cũng như tích lũy kinh nghiệm tìm thực tập/việc làm trong quá trình đi học.

Sắp tới, VNYA dự kiến tổ chức buổi trải nghiệm thực tế tham quan các công ty, giúp các bạn sinh viên có góc nhìn thực tế về môi trường làm việc chuyên nghiệp, cũng như các văn hóa và hoạt động trong các công ty tại Singapore.



Chuỗi ba biện pháp của VNYA vừa giúp sinh viên tiếp cận cơ hội thực tập và việc làm, vừa giúp các doanh nghiệp và công ty tuyển dụng tiếp cận bộ phận sinh viên chất lượng cao, xây dựng và lan tỏa thương hiệu tuyển dụng, vừa giúp các diễn giả khách mời có cơ hội khẳng định uy tín chuyên môn và mở rộng mạng lưới khán giả tiềm năng, tăng cường phạm vi ảnh hưởng.

VNYA cho biết Career Fair 2025 đã thu hút hơn 100 người tham dự, hơn 10 diễn giả từ các công ty lớn và nhận được nhiều phản hồi tích cực./.

