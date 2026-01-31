Những chuyến thăm đặc biệt dành cho phạm nhân người Việt tại Đức trước Tết Nguyên đán

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, trong các ngày 20 và 30/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm hỏi và thực hiện công tác lãnh sự đối với các phạm nhân người Việt đang thi hành án tại các trại giam ở khu vực Berlin và vùng lân cận.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cơ quan đại diện Việt Nam ở Đức đối với quyền lợi chính đáng của công dân, đặc biệt trong thời điểm Tết đến, Xuân về.

Ngày 30/1, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã dẫn đầu đoàn công tác Đại sứ quán đến thăm và động viên 3 phạm nhân trẻ đang chấp hành án tại trại giam giữ thanh thiếu niên Berlin.

Tại đây, Đại sứ đã được ông Bill Borchert, Giám đốc trại giam đón tiếp và thông báo sơ bộ về tình hình các phạm nhân trẻ Việt Nam đang bị giam giữ tại trại.

Ông đánh giá cao sự quan tâm của Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đối với các phạm nhân người Việt, khẳng định trại giam luôn sẵn lòng đón tiếp các đoàn công tác lãnh sự của Đại sứ quán.

Trong buổi thăm gặp 3 phạm nhân trẻ tại đây, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các tù nhân, đồng thời thông tin về những chính sách hỗ trợ công dân và tình hình trong nước.

Đại sứ cũng gửi lời chúc mừng năm mới, động viên các phạm nhân yên tâm cải tạo, chấp hành tốt nội quy để sớm được xem xét hưởng các chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật nước sở tại.

Các đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã đi thăm 7 phạm nhân Việt Nam khác ở trại tạm giam Moabit, 4 phạm nhân tại trại giam Plötzensee, cùng ở Berlin, và 3 phạm nhân ở trại giam Heidering ở Großbeere.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ sắp tới, các đoàn công tác đã mang tới cho các phạm nhân người Việt những món quà mang đậm hương vị Tết quê hương, như bánh chưng, giò chả…, do người Việt tại Đức chế biến, và các sản phẩm bánh kẹo, càphê, trà Việt Nam.

Tham tán Công sứ Đặng Hoàng Linh (trái) thăm trại giam Heidering ở Großbeeren. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Hoạt động thăm lãnh sự dịp Tết Nguyên đán là hoạt động thường niên của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin trong nhiều năm qua, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của công dân Việt Nam ở Đức vào sự đồng hành, bảo hộ của Nhà nước, đồng thời thể hiện truyền thống “không ai bị bỏ lại phía sau” và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Các chuyến thăm nhằm nắm bắt tình hình sinh hoạt, sức khỏe và điều kiện giam giữ của công dân Việt Nam, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của họ được tôn trọng theo đúng quy định của luật pháp quốc tế và nước sở tại.

Đại sứ quán Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền Berlin để hỗ trợ các phạm nhân Việt Nam trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội và liên lạc với gia đình ở trong nước trong trường hợp cần thiết./.

