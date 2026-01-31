Nhiều đường bay đi, đến TPHCM đã kín chỗ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Theo số liệu thống kê tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam, tính đến ngày 30/01/2026, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trên các đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương khu vực miền Trung, miền Bắc giai đoạn 1 tuần trước Tết và ở chiều ngược lại giai đoạn sau Tết.

Trong giai đoạn trước Tết (từ 23-28 tháng Chạp âm lịch), nhu cầu vận chuyển hành khách tập trung chủ yếu trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Bắc.

Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đang tiến sát mức tối đa, phổ biến trên 90%, thậm chí đạt 100% vào các ngày cao điểm cận Tết như: Thành phố Hồ Chí Minh-Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới. Ở chiều ngược lại, nhu cầu từ các địa phương về Thành phố Hồ Chí Minh ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35% và nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng để có thể thực hiện các chuyến bay xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các đường bay từ Hà Nội đi các địa phương miền Trung và miền Nam, tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn trước Tết nhìn chung còn thấp, đa số đạt mức 30-60%.

Riêng các đường bay Hà Nội-Đồng Hới và Hà Nội-Điện Biên đang ghi nhận nhu cầu cao, với tỷ lệ đặt chỗ đạt 88-100% trong các ngày cao điểm từ 12-15/2/2026.

Sau Tết Nguyên đán, đặc biệt trong giai đoạn từ mùng 3-6 Tết (ngày 21-25/02/2026), nhu cầu đi lại tiếp tục đảo chiều rõ rệt. Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, phổ biến 80-100%, trong đó nhiều đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng ghi nhận tình trạng gần như kín chỗ.

Đối với đường bay trục Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, số liệu đặt chỗ chỉ ghi nhận mức cao cục bộ vào một số ngày sát Tết và sau Tết.

Cụ thể, tỷ lệ đặt chỗ trên chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội trong các ngày 11-14/2/2026 đạt khoảng 83-90%; trong khi chiều Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày 21-23/2/2026 đạt 80-94%. Trên đường bay này, hành khách vẫn có thể mua vé phù hợp với nhu cầu đi lại của mình.

Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam đang tiếp tục lên kế hoạch và sớm bổ sung các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới, Huế, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai vào các khung giờ đêm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân./.

