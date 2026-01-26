TP Hồ Chí Minh: Vé tàu, máy bay ngày cao điểm Tết khan hiếm và giá cao

Những ngày cao điểm cận Tết Nguyên đán 2026, vé tàu và máy bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương rất khan hiếm hoặc giá rất cao.

Tình trạng khan hiếm vé xe chủ yếu là ở xe giường nằm các thương hiệu lớn trong các ngày cao điểm, trong khi vé xe ghế ngồi còn nhiều, đảm bảo phục vụ người dân.

Khó mua vé cao điểm

Anh Nguyễn Ngọc Cường (ngụ phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết anh dự định về Thanh Hóa dịp Tết, tìm mua vé máy bay và vé tàu những ngày cận Tết thì không còn vé. Do lịch nghỉ Tết mới được công ty và nhà trường “chốt” nên không kịp đặt vé. Gia đình đang cân nhắc đi xe, nhưng có con nhỏ nên sợ vất vả.

Ghi nhận trên các app (ứng dụng) mua vé trực tuyến, vé máy bay những ngày cao điểm cận Tết khá khan hiếm, nhất là chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh về các sân bay Vinh (Nghệ An), Phú Cát (Gia Lai), Tuy Hòa (Đắk Lắk), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Trị). Một số chặng bay còn vé nhưng rất hiếm (đặt 1 vé), giá khá cao, như về Hải Phòng giá khoảng 6 triệu đồng/vé.

Với chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, vé những ngày cao điểm từ 25-28 tháng Chạp (từ ngày 12-15/2/2026) có giá khoảng 4 triệu đồng/vé trở lên. Mức giá này cũng chủ yếu là khung giờ bay đêm khuya, rạng sáng và khá ít vé, còn lại khung giờ khác giá rất cao.

Ở các bến xe liên tỉnh, Bến xe miền Đông mới dự kiến có gần 9.000 lượt xe với khoảng 165.000 lượt khách qua bến trong 20 ngày phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Cao điểm nhất là các ngày từ 10-13/2 (23-26 tháng Chạp); trong đó cao nhất là ngày 13/2 với 550 lượt xe, 14.000 lượt khách.

Ông Trần Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch vận tải (Bến xe miền Đông mới) cho biết tình trạng khan hiếm vé ngày cao điểm chủ yếu là với xe giường nằm của các nhà xe thương hiệu như Phương Trang, Chín Nghĩa… đi về khu vực miền Trung (như khu vực Phú Yên cũ, Bình Định cũ, Quảng Ngãi cũ). Trong khi đó, vé xe ghế ngồi tại Bến xe vẫn còn nhiều, đảm bảo đầy đủ xe phục vụ người dân về Tết. Ngoài ra, vé xe về các tỉnh phía Bắc hiện còn rất nhiều, kể cả xe giường nằm.

Bến xe miền Đông hiện hữu dự báo phục vụ trên 10.600 lượt xe với khoảng 200.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, đại diện Bến xe miền Tây cho biết, trong dịp Tết năm nay, bến xe dự kiến có khoảng 37.390 lượt xe, phục vụ trên 842.000 lượt khách. Do cự ly ngắn, cao điểm phục vụ Tết tại Bến xe miền Tây chủ yếu từ ngày 26 tháng Chạp. Hiện lượng vé xe Tết còn rất dồi dào.

Hành khách mua vé tàu. (Ảnh: TTXVN)

Với đường sắt, vé tàu Tết những ngày cao điểm cũng đã bán hết, dù số lượng chỗ cung ứng năm nay cao hơn Tết năm trước. Ngành đường sắt sử dụng gần 800 toa xe để lập 62 đoàn tàu phục vụ khách, trong đó có 55 đoàn trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Trên tuyến “trọng tâm” này, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu, cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt, số chuyến tàu và số chỗ tăng 7% so với Tết 2025.

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, hiện vé tàu tuyến phía Nam chạy trong ngày cao điểm chiều chẵn trước Tết (Sài Gòn-Hà Nội) từ ngày 7-14/2 (từ ngày 20-27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và chiều lẻ sau Tết (từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đã bán hết vé.

Trong những ngày nghỉ Tết (từ ngày 14/2 đến 22/2), ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn để phục vụ nhu cầu của người dân du Xuân như Sài Gòn-Nha Trang (5 chuyến), Sài Gòn-Tam Kỳ (3 chuyến), Sài Gòn-Đà Nẵng (3 chuyến), Hà Nội-Vinh (14 chuyến), Hà Nội-Đà Nẵng (2 chuyến), cung ứng khoảng 10.000 vé các loại.

Sẵn sàng phục vụ hành khách

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết năm nay, dự báo sản lượng thông qua các bến xe khách liên tỉnh bình quân 76.367 hành khách mỗi ngày, với 4.360 lượt xe. Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, sản lượng thông qua bến xe khách bình quân 67.984 hành khách/ngày (tăng 5% lượng khách so với cùng kỳ) với 3.679 lượt xe/ngày phục vụ (tăng 3% lượt xe).

Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, sản lượng thông qua bến xe khách bình quân 2.636 hành khách/ngày (tăng 3% cùng kỳ) với 409 lượt xe/ngày phục vụ (tăng 2% lượt xe). Khu vực tỉnh Bình Dương cũ, sản lượng thông qua bến bình quân 5.747 hành khách mỗi ngày (tăng 8% lượng hành khách) với 272 lượt xe/ngày phục vụ (tăng 3% lượt xe so với cùng kỳ).

Với cảng hàng không, dự báo sản lượng thông qua cảng bình quân 146.678 hành khách mỗi ngày, với 970 chuyến bay. Sản lượng này tập trung chủ yếu ở Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bởi Cảng hàng không Côn Đảo trung bình một ngày có 30 chuyến bay và 1.768 hành khách đi và đến.

Dự kiến lịch bay cao điểm Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trung bình một ngày có 940 chuyến bay đi và đến (600 chuyến nội địa), tăng 25% so với lịch bay hiện tại, tăng 7% so với cao điểm Tết 2025, tập trung tăng tại các đường bay nội địa. Cao điểm nhất trước Tết là 13 và 14/2 (cao điểm quốc nội đi), dự kiến 1.017 chuyến bay; cao điểm sau Tết là 22 và 23/2 (cao điểm quốc nội đến), dự kiến 1.025 chuyến bay, với hơn 165.000 khách.

Lượng khách đi lại trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán bình quân 145.000 hành khách/ngày (nội địa 85.000 hành khách, quốc tế 60.000 hành khách), tăng 20% so với lượng hành khách hiện tại (120.000 hành khách/ngày), tăng 8% so với lịch bay cao điểm Tết 2025. Hai ngày cao điểm nhất dự kiến ngày 21 và 22/2 (mùng 5 và 6 tháng Giêng), dự kiến hơn 165.000 khách.

(Ảnh minh họa. PV/Vietnam+)

Tại bến đường thủy, bình quân mỗi ngày phà Cát Lái vận chuyển 42.400 lượt khách (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2025), 174 chuyến đôi (giảm 11% so với cùng kỳ năm 2025); phà Bình Khánh phục vụ khoảng 24.400 lượt khách (tăng 20% so với cùng kỳ), 156 chuyến đôi (tăng 41% so với cùng kỳ).

Trong khi đó, phà biển Cần Giờ-Vũng Tàu mỗi ngày từ 50 đến 60 chuyến (đi và về), bình quân 3.100 khách. Tuyến tàu cao tốc cố định Sài Gòn-Vũng Tàu bình quân hoạt động khoảng 10 chuyến với 500 khách mỗi ngày. Tuyến Trần Đề-Côn Đảo có 2 chuyến/ngày với 904 khách.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu đi lại của nhân dân bằng phương tiện giao thông cá nhân dịp Tết cũng sẽ tăng cao tại một số khu vực nút giao cửa ngõ thành phố như An Phú, Tân Vạn; đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đường dẫn Bình Thuận-Chợ Đệm; đường Võ Trần Chí, Quốc lộ 13, Quốc lộ 51, đường Mỹ Phước-Tân Vạn, ĐT.741, ĐT.743, ĐT.747, các bến phà (Bình Khánh, Cát Lái), các điểm du lịch.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn và các đơn vị kinh doanh dịch vụ bến xe khách xây dựng kế hoạch bố trí phương tiện tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện khi có nhu cầu; kịp thời thông tin khả năng bố trí phương tiện vận chuyển, số vé đã bán trước và dự báo nhu cầu khách đi lại để có phương án huy động phương tiện phù hợp./.

