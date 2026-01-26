Tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành TW XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, trong đó Báo cáo nêu rõ những cốt lõi trong công tác xây dựng văn kiện.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội sáng 20/1/2026.

Tại phiên khai mạc Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Báo cáo nêu rõ: Những cốt lõi trong công tác xây dựng văn kiện: Tinh thần cầu thị, khoa học, hành động. Thứ nhất: Trung thành tuyệt đối với đường lối, Cương lĩnh của Đảng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến của dân tộc, thành quả, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên con đường xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai: Văn kiện lần này được xây dựng theo phương châm: Bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, kết tinh trí tuệ tập thể và phản ánh trung thực mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân. Từng nhận định, từng mục tiêu, từng giải pháp đều được nghiên cứu kỹ, chắt lọc, xuất phát từ thực tiễn; coi hiệu quả và tính khả thi là tiêu chuẩn quan trọng…./.

