Nhiều chặng đã hết chỗ, giá vé máy bay Tết Nguyên đán cao ngất ngưởng

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đến nay, nhiều chặng bay đã hết chỗ và giá vé cao chót vót, khiến nhiều người dân đang ngậm ngùi chọn phương án ở lại thay vì về quê.

Giá vé kịch trần

Khảo sát qua các trang bán vé của các hãng hàng không cho thấy, với Vietnam Airlines, chặng Thành phố Hồ Chí Minh có 37 chuyến bay ngày, nhưng ngày 11/2 chỉ còn 2 chuyến bay ghế phổ thông còn với mức 3,7 triệu đồng. Ngày 12/2 (tức ngày 25 tháng Chạp), giá vé chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội ghế phổ thông đã hết sạch vé, chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt giá 5,3 triệu và thương gia lên tới 9,8 triệu đồng.

Vietjet Air bay tới 23 chuyến nhưng cũng còn số lượng vé chặng này hạn chế với mức giá lên tới 3,59 triệu đồng; Bamboo Airways có giá vé 3,7 triệu đồng.

Ngày 12/2, Vietnam Airlines và Viejet hết vé chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa/Vinh (Nghệ An). Nếu đi trước đó 2-3 ngày, còn rất ít vé phổ thông với giá 3,74 triệu đồng; Vietjet chỉ còn giá vé thương gia chặng tới Thanh Hóa giá 5,1 triệu đồng và đến Vinh giá 3,6 triệu đồng.

Tương tự, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng từ ngày 11-15/2 (tức từ ngày 24-28 Tết) đã hết vé.

Đối với đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, sau Tết của các hãng gần như không còn hạng ghế phổ thông, chỉ còn hạng thương gia, mức giá cao nhất lên đến gần 10 triệu đồng/chiều.

Nhiều chặng bay sắp hết vé dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 Vé máy bay Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên một số chặng bay đã không còn chỗ và các hãng bay đang theo dõi sát nhu cầu để lên kế hoạch tăng chuyến trong khả năng khai thác.

Cụ thể, ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), giá vé Bamboo Airways là hơn 8,7 triệu đồng; Vietnam Airlines có mức giá 9,9 triệu đồng; Sun Phú Quốc Airways là 9,9 triệu đồng.

Vào mỗi dịp Tết, nhu cầu đi lại của người dân thường rất cao nên giá vé cũng tăng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước việc giá vé máy bay tăng quá cao, nhiều người đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phải thay đổi kế hoạch về quê ăn Tết để tiết kiệm chi phí.

Lên kế hoạch cả nhà về quê để mừng thọ ông nội trong ngày 4 Tết này, gia đình chị Phạm Thị Ngọc (Phú Thọ) vừa mới thu xếp được lịch công việc và đặt vé bay. Tuy nhiên, khảo sát qua trang bán vé của các hãng hàng không, chị vội vã bàn tính với chồng sẽ về thời điểm sau Tết.

“Giá vé quá cao, tổng chi phí cho tiền vé máy bay lên đến hơn 10 triệu mỗi người, chưa kể các khoản chi phí đi lại khác và tiền quà bánh, lì xì Tết, tổng chung lại có thể lên đến cả chục triệu. Chỉ tính tiền vé bay đã bằng gần cả tháng lương làm việc. Do đó, gia đình đành ngậm ngùi chọn phương án ở lại thành phố hoặc lên lịch đi chơi các điểm gần, thay vì về quê đón Tết như mọi năm,” chị Ngọc chia sẻ.

Vé bay luôn có sự lệch chiều

Đại diện Vietnam Airlines cho biết thị trường vé Tết năm nay ghi nhận nhu cầu tăng rõ rệt trên nhiều đường bay nội địa, đặc biệt là các hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trước Tết, cũng như chiều ngược lại sau Tết.

Trên đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, lượng khách mua vé sớm vào các ngày bắt đầu kỳ nghỉ Tết đã có những chuyến đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%. Ở chiều ngược lại, các chuyến từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày ngay trước khi đi làm trở lại cũng ghi nhận mức đặt gần như kín chỗ, cho thấy nhu cầu quay về Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ đang tăng khá nhanh.

“Vé máy bay luôn có sự lệch chiều là điều thường xảy ra vào mỗi dịp Tết Nguyên đán do lượng hành khách làm việc và có nhu cầu đi lại từ trong Nam ra phía Bắc rất nhiều để về quê. Do đó, hành khách nên cân nhắc lịch đi lại và hành trình nhằm lựa chọn khung giá tốt nhất cũng như có chỗ trên chuyến bay,” đại diện các hãng hàng không nhận định.

Các hãng bay đang theo dõi sát nhu cầu để lên kế hoạch tăng chuyến trong khả năng khai thác dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các hãng bay cũng đang theo dõi sát diễn biến tình hình đặt chỗ và có phương án kiến nghị nhà chức trách cho tăng số lượng chuyến bay trong khả năng khai thác, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hiện, Vietjet Air dự kiến tăng khoảng 380 chuyến, tương đương 78.000 chỗ; Vietnam Airlines tăng gần 270 chuyến với khoảng 45.000 chỗ.

Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, Cục Hàng không Việt Nam dự báo trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng khách tới các sân bay tiếp tục tăng trưởng mạnh so với năm trước đồng thời đang xem xét để bố trí tăng thêm các chuyến bay.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay trong các ngày cao điểm; bố trí giờ bay đêm phù hợp với hạ tầng, bảo đảm an toàn bay; điều hành lịch bay hợp lý, hạn chế tối đa tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến, nhất là trong cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán./.