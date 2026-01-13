Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác logistics với doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 13/1, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức buổi giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ và logistics.

Đây là hoạt động tiếp nối và cụ thể hóa kết quả chuyến thăm, làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tại Trung Quốc thời gian qua, hướng tới tăng cường kết nối giữa các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc.

Thông qua chương trình, các bên đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, xu hướng công nghệ và mô hình kinh doanh mới, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại hóa sản phẩm, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Lê Sơn Phong cho biết, thông qua buổi giao lưu, Sở kỳ vọng các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc sẽ có góc nhìn toàn diện về môi trường đầu tư, các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như tiềm năng phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp hai bên trực tiếp kết nối, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ, đầu tư và phát triển thị trường.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp Trung Quốc và các đối tác tại thành phố được triển khai một cách thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Lê Sơn Phong phát biểu buổi giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp Trung Quốc. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Với sự đồng hành và thiện chí hợp tác của các đối tác, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực và lâu dài, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng và bền vững.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách thu hút đầu tư và định hướng phát triển khoa học, công nghệ của thành phố Đà Nẵng.

Đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án, phát triển thị trường và hợp tác quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp số, logistics và chuỗi cung ứng. Hoạt động trao đổi, thảo luận trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên giúp làm rõ nhu cầu, thế mạnh và khả năng hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường.

Trong khuôn khổ chương trình, nội dung hợp tác logistics được các đại biểu quan tâm, gắn với xu hướng phát triển chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Tổng Biên tập Tạp chí Logistics Times Dương Tiêu nhấn mạnh tiềm năng hợp tác logistics giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đặc biệt khi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư sản xuất và logistics, còn Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm, công nghệ và mô hình phát triển logistics hiện đại.

Theo ông Dương Tiêu, Đà Nẵng với vị trí cửa ngõ Hành lang Kinh tế Đông-Tây, cùng định hướng phát triển khu thương mại tự do và hạ tầng logistics, có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm kết nối quan trọng trong hợp tác khu vực.

Các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm tại buổi giao lưu. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Cùng ngày, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đã tham quan và làm việc tại Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng-Vùng vịnh lớn (Enosta Space), Công viên Phần mềm số 2 và Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng. Các điểm đến giúp đoàn có cái nhìn trực quan về hạ tầng đổi mới sáng tạo, công nghiệp số và định hướng phát triển công nghệ cao của thành phố.

Đoàn cũng tham quan Cảng Liên Chiểu để tìm hiểu tiềm năng phát triển logistics và chuỗi cung ứng; làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; đồng thời tham quan Khu Công nghệ cao và Khu thương mại tự do Đà Nẵng nhằm nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất công nghiệp và dịch vụ logistics.

Thông qua chuỗi hoạt động, các doanh nghiệp Trung Quốc có điều kiện tiếp cận toàn diện hơn về môi trường đầu tư, hạ tầng công nghệ, logistics và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh và chuyển giao công nghệ thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp địa phương và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa doanh nghiệp hai nước trong tinh thần chủ động, cùng có lợi./.

