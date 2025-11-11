Việt Nam-Hà Lan đẩy mạnh hợp tác logistics và chuyển đổi xanh

Sáng 11/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã tiếp và làm việc với bà Aukje de Vries, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Vương quốc Hà Lan, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Hà Lan thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực và thực chất. Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu và là một trong những nhà đầu tư châu Âu hàng đầu vào Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao tiềm năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, quản lý nước, logistics, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Đối với lĩnh vực logistics, hai bên khẳng định sẽ tăng cường kết nối hạ tầng cảng biển và cảng hàng không, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu hàng hóa và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định, Việt Nam luôn coi Hà Lan là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu tại châu Âu, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư và thúc đẩy thương mại song phương theo hướng giá trị gia tăng cao và bền vững.

Hai bên thống nhất duy trì trao đổi thường xuyên, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác cụ thể trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hai nước.

Buổi tiếp thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Hà Lan phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan hơn 11,02 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ 2024 (đứng số 1 về giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam tại EU).

Về nhập khẩu, 10 tháng năm 2025, Việt Nam nhập khẩu hơn 663,9 triệu USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều 10 tháng năm 2025 đạt hơn 11,68 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan các mặt hàng chủ yếu như: máy vi tính, điện thoại, máy ảnh và các sản phẩm điện tử với giá trị trên 3,83 tỷ USD, tăng 1,59% so với cùng kỳ năm trước; máy móc và các thiết bị dụng cụ phụ tùng khác đạt giá trị gần 1,83 tỷ USD, giảm 11,16% so với cùng kỳ năm 2024; mặt hàng da giày, dệt may đạt giá trị lần lượt là 1,49 và 1,11 tỷ USD với mức tăng lần lượt là 10,37% và 11,22% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, một số mặt hàng có mức tăng trưởng mạnh về giá trị như: cà phê đạt xấp xỉ 300 triệu USD (tăng 87,9%), hạt điều đạt giá trị 410,6 triệu USD (tăng 21,8%), rau quả đạt giá trị 135,7 triệu USD (tăng 43,75%)…

Về nhập khẩu, Việt Nam nhập chủ yếu là máy móc thiết bị phụ tùng khác (đạt 156,8 triệu USD, chiếm 23,6% tổng giá trị nhập khẩu), dược phẩm (đạt xấp xỉ 11,58% tổng giá trị nhập khẩu với giá trị 76,9 triệu USD), hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất (đạt 4,18% tổng giá trị nhập khẩu với giá trị 27,8 triệu USD), linh kiện phụ tùng ôtô (đạt 47,7 triệu USD chiếm 7,18% tổng giá trị nhập khẩu).

Về đầu tư, tính tới hết tháng 10/2025, Hà Lan đứng thứ 9 với 466 dự án và 14,93 tỷ USD trong tổng số 153 nước và lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, đứng đầu trong số các nước EU hiện đang đầu tư vào Việt Nam./.

