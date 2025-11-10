Hợp tác Việt Nam-Hà Lan thúc đẩy xuất khẩu qua thương mại điện tử

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với ITC SheTrades (Trung tâm Thương mại quốc tế) và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam và sự tài trợ của Cục Doanh nghiệp Hà Lan (RVO) tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường châu Âu thông qua nền tảng thương mại điện tử dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.”

Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết nhiều năm qua, Cục Xúc tiến thương mại và ITC SheTrades đã hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy thương mại toàn diện, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời nâng cao vai trò của phụ nữ trong kinh tế số.

Với sự đồng hành của Cục Doanh nghiệp Hà Lan (RVO) và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, dự án được khởi động vào tháng 11 năm 2024 tại Hà Nội, đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp nữ tận dụng cơ hội xuất khẩu sang thị trường châu Âu thông qua nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới; trong đó, có Alibaba.com.

Chỉ trong một năm triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Cụ thể, hơn 200 doanh nghiệp nữ được đào tạo và nâng cao năng lực về thương mại điện tử, logistics và thanh toán quốc tế; 32 doanh nghiệp tiêu biểu được hỗ trợ mở gian hàng trên Alibaba.com và bắt đầu hành trình xuất khẩu trực tuyến.

Cùng đó là một số doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng đầu tiên từ khách quốc tế, minh chứng cho khả năng thích ứng, sáng tạo và tinh thần bền bỉ của nữ doanh nhân Việt Nam.

Theo ông Hoàng Minh Chiến, chuyển đổi số và thương mại điện tử không còn là xu hướng tương lai, mà là hiện thực đang định hình lại phương thức kinh doanh toàn cầu.

Với sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế và nền tảng công nghệ thương mại điện tử, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp nữ lãnh đạo đang có cơ hội vươn ra thị trường toàn cầu nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.

“Tôi rất tự hào khi được chứng kiến những nữ doanh nhân Việt Nam từ các địa phương như Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên… đã tham gia dự án, có mặt tại đây ngày hôm nay và đã mạnh dạn bước vào thương mại điện tử, nắm bắt công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, trở thành những hình mẫu tiên phong của thế hệ doanh nhân số Việt Nam,” ông Hoàng Minh Chiến nhấn mạnh.

Kết quả của dự án hôm nay không chỉ là những con số, mà là những câu chuyện thành công, bước chuyển đổi thật sự của doanh nghiệp nữ Việt Nam, từ sản xuất nhỏ lẻ nội địa, địa phương, đến những đơn vị tự tin chào hàng, ký kết, giao dịch trực tuyến với khách hàng châu Âu.

Điều đó chỉ có thể đạt được nhờ sự hợp tác hiệu quả giữa khu vực công và tư nhân, giữa tổ chức quốc tế, đối tác phát triển và nỗ lực không ngừng của chính doanh nghiệp.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu. (Ảnh: Bnews/TTXVN)

Ông Hoàng Minh Chiến cho rằng dự án khép lại nhưng hành trình nâng cao năng lực số cho phụ nữ Việt Nam mới chỉ bắt đầu. Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với Cục doanh nghiệp Hà Lan, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, ITC SheTrades và đối tác quốc tế để mở rộng chương trình đào tạo, kết nối và xúc tiến xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ, những ngành hàng mà doanh nghiệp nữ Việt Nam có thế mạnh và tiềm năng phát triển lớn tại thị trường châu Âu.

“Cục Xúc tiến thương mại tin rằng, với sự bền bỉ, sáng tạo và khát vọng vươn lên của các nữ doanh nhân cùng sự hỗ trợ thiết thực từ đối tác trong và ngoài nước, doanh nghiệp nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ thương mại quốc tế,” ông Hoàng Minh Chiến nhấn mạnh.

Bà Muriel Tombrink, Quản lý dự án, sáng kiến ITC SheTrades cho hay: Ngay từ đầu, sứ mệnh của dự án hướng tới việc trang bị cho các nữ doanh nhân Việt Nam những kỹ năng, công cụ và sự tự tin để thành công trong thương mại điện tử xuyên biên giới...

Nhưng hơn thế nữa là xây dựng một hệ sinh thái bền vững và toàn diện - một hệ sinh thái nơi doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ không chỉ tham gia vào nền kinh tế số mà còn thực sự dẫn dắt và phát triển.

Theo đó, dự án tập trung vào việc nâng cao nhận thức và hiểu biết về thương mại điện tử xuyên biên giới cho các nữ doanh nhân tại Việt Nam. Cùng đó, cung cấp đào tạo toàn diện và hỗ trợ thực hành giúp nữ doanh nhân tiếp thị kỹ thuật số, phát triển khách hàng và nghiên cứu thị trường. Đặc biệt, thúc đẩy sử dụng nền tảng thương mại điện tử để giúp nữ doanh nhân mở rộng cơ hội kinh doanh.

Cũng theo bà Muriel Tombrink, dự án khởi động vào tháng 11 năm 2024, từ đó đã triển khai một loạt hội thảo đào tạo và nâng cao kỹ năng, tiếp theo là lựa chọn 32 doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo xuất sắc để tham gia Alibaba.com.

Các buổi học trực tuyến tập trung vào thương mại điện tử xuyên biên giới và chiến lược, nền tảng, nguyên tắc phát triển và quản lý khách hàng tương ứng. Mỗi buổi học được thiết kế thực tế và tương tác - giúp nữ doanh nhân củng cố sự hiện diện trực tuyến, hiểu rõ hơn về người mua kỹ thuật số và quản lý giao dịch xuyên biên giới.

Để đảm bảo tác động lâu dài, ITC SheTrades đã tổ chức hội thảo Đào tạo Giảng viên với 13 tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp từ bốn tỉnh thành khác nhau trên khắp cả nước. Qua đó hỗ trợ dự án tiếp cận các nữ doanh nhân đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau và xây dựng mạng lưới hỗ trợ địa phương, giúp tiếp tục củng cố thương mại số vượt ra ngoài thời gian dự án.

Một trong những điểm nổi bật của dự án này là việc đưa 32 doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo lên Alibaba.com. Cùng đó, đào tạo thực hành về định vị sản phẩm, quảng bá nền tảng và quản lý khách hàng tiềm năng.

Đối tác triển khai của dự án đã hợp tác chặt chẽ với Alibaba để đảm bảo tất cả nữ doanh nhân đều được hỗ trợ và hướng dẫn liên tục-biến đào tạo thành cơ hội kinh doanh thực sự.

Bà Muriel Tombrink bày tỏ vui mừng khi hầu hết doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo đều có mặt ở đây. Một số doanh nghiệp thậm chí còn mang theo sản phẩm trưng bày bên lề hội thảo nhằm kết nối, chia sẻ ý tưởng và thậm chí có thể khơi dậy những mối quan hệ hợp tác mới.

Thống kê cho thấy hơn 600 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã được đào tạo... và 13 tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp đã báo cáo rằng đã nâng cao kiến thức và sẵn sàng hỗ trợ nữ doanh nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Đối với 32 doanh nghiệp tham gia, khả năng hiển thị trên trường quốc tế đã tăng lên đáng kể. Cùng đó là hơn 455.000 lượt tìm kiếm người mua và hơn 85.000 lượt xem trang từ tháng 6-9/2025.Đằng sau những con số này, các nữ doanh nhân đang mở rộng phạm vi tiếp cận, xây dựng quan hệ đối tác mới và tự tin hơn trên thị trường kỹ thuật số.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Bnews/TTXVN)

Đại diện Ban tổ chức cho biết Sáng kiến SheTrades của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) huy động sự tham gia của các bên liên quan chính bao gồm: Chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức tài chính, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các đối tác khác nhằm mở rộng cơ hội kinh tế cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Những năm qua, ITC SheTrades và Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã hợp tác chặt chẽ với những cam kết bền vững trong việc thúc đẩy thương mại toàn diện, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và bình đẳng giới tại Việt Nam.

Với mục tiêu này, hai bên đã phối hợp với nhiều đối tác quan trọng trong khu vực công và tư để mang lại các gói hỗ trợ toàn diện cho nữ doanh nhân.

Tháng 11 năm 2024, ITC SheTrades và RVO phối hợp cùng Cục Xúc tiến thương mại đã chính thức khởi động tại Hà Nội dự án Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường châu Âu thông qua nền tảng thương mại điện tử đã cung cấp cái nhìn tổng quan về thách thức và cơ hội đối với nữ doanh nhân trong lĩnh vực thương mại số, đồng thời triển khai tập huấn các chủ đề quan trọng trong thương mại điện tử, tập trung vào thị trường châu Âu.

Kể từ đó, dự án đã mang đến gói hỗ trợ toàn diện cho nữ doanh nhân thông qua các khóa tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử Alibaba.com, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong thương mại số.

Tại lễ tổng kết, ngoài việc trình bày kết quả đạt được và đánh giá tác động của dự án đến nay; giới thiệu doanh nghiệp nữ tham gia và cải thiện đạt được, Ban tổ chức còn cung cấp các khóa tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo của hành trình thương mại điện tử, đặc biệt sau khi tham gia nền tảng Alibaba.com, tập trung vào duy trì động lực và phát triển hiện diện số bền vững./.

