Dệt may Việt Nam khẳng định vị thế tại thị trường cao cấp châu Âu

Ngành dệt may Việt Nam đang ghi dấu ấn quan trọng trên thị trường châu Âu khi tham gia Triển lãm dệt may quốc tế Premiere Vision 2025 tại Paris, Pháp.

Sự kiện diễn ra từ ngày 16-18/9 tại Trung tâm triển lãm Paris Nord Villepinte, với sự tham gia của Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) cùng 8 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đây là lần thứ hai VITAS tham gia triển lãm đẳng cấp này, nơi chỉ những doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn khắt khe mới được lựa chọn.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến triển lãm những sản phẩm đa dạng, từ denim, hàng dệt kim, thời trang nữ đến hàng trẻ em, phục vụ nhiều phân khúc thị trường khác nhau.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trương Văn Cẩm, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VITAS cho biết thị trường châu Âu, đặc biệt là Pháp, vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác đối với dệt may Việt Nam.

Mặc dù đây là thị trường đòi hỏi cao về tính bền vững, minh bạch trong chuỗi cung ứng, lao động và môi trường, nhưng đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam chuyển hướng khi gặp khó khăn tại thị trường Mỹ.

Bà Lê Minh Phương, Chuyên viên cao cấp CCIFV nhận định, ban tổ chức Premiere Vision đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam với tư cách là nhà cung cấp cho thị trường châu Âu.

Đặc biệt, các sản phẩm thể thao, quần áo jeans và phụ kiện dệt may của Việt Nam đang phù hợp với xu hướng tiêu dùng châu Âu.

Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định, các doanh nghiệp Việt Nam đã thích ứng tốt với yêu cầu mới của thị trường châu Âu, đặc biệt trong việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Triển lãm năm nay thu hút hơn 1.500 đơn vị tham gia với khoảng 70.000 lượt khách tham quan, tập trung vào chủ đề Đổi mới & Công nghệ, nhấn mạnh vai trò của công nghệ và sáng tạo trong phát triển bền vững./.

Xuất khẩu dệt may tăng 9% trong 7 tháng năm 2025 Bảy tháng năm 2025, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 26,33 tỷ USD, tăng 5,3 tỷ USD (tương ứng 9%) so cùng kỳ năm 2024.