Vietcombank cảnh báo lừa đảo mạo danh tin nhắn SMS thông báo điểm thưởng

Ngày 26/3, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông tin, thời gian vừa qua ngân hàng tiếp nhận nhiều phản ánh về việc các thuê bao lạ gửi tin nhắn SMS mạo danh Vietcombank.

Các tin nhắn này lấy lý do điểm thưởng sắp hết hạn để dụ người dùng click vào một đường link và khai báo thông tin với nội dung chi tiết như sau: Các đối tượng lừa đảo phát tán tin nhắn SMS cảnh báo hết hạn điểm thưởng, kèm theo đường dẫn tới 01 trang web giả mạo Vietcombank với đường link; (https://vcb-rewards.com, https://vietcombank-rewards.com....).

Khi truy cập vào đường link này, người dùng sẽ bị dẫn tới trang chủ web giả mạo Vietcombank và bị yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật như: Số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV dưới vỏ bọc "xác minh nhận điểm".

Vietcombank và các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về hình thức lừa đảo qua tin nhắn giả mạo thương hiệu này. Nhằm bảo vệ tài sản cho khách hàng, Vietcombank tiếp tục khuyến cáo tới khách hàng: Tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật (thông tin thẻ, mã OTP) cho bất kỳ ai. Vietcombank không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua thư điện tử, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Vietcombank không gửi thư điện tử, tin nhắn có chứa đường link tới khách hàng. Khách hàng cũng cần đọc kỹ tin nhắn thông báo mã OTP để phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong thông báo mã OTP luôn có thông tin về mục đích giao dịch thẻ và tên đơn vị phát sinh giao dịch thẻ.

Trong trường hợp khách hàng vô tình nhập thông tin thẻ vào website giả mạo, cần thực hiện khóa thẻ khẩn cấp bằng cách liên hệ với hotline 1900545413 hoặc truy cập ứng dụng VCB Digibank và thực hiện các thao tác như hướng dẫn tại đây. Khách hàng chỉ liên hệ và nhận thông tin qua các kênh chính thức của Vietcombank.

Vietcombank cũng lưu ý khách hàng nên thường xuyên theo dõi mục cảnh báo rủi ro trên website chính thức của Vietcombank để được cập nhật thông tin về những thủ đoạn lừa đảo mới nhất, chung tay bảo vệ an toàn giao dịch trực tuyến./.