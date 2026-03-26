Các "ông lớn" công nghệ đối mặt cáo buộc khiến giới trẻ nghiện mạng xã hội

Một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles (Mỹ) ngày 25/3 đã kết luận Meta và công ty mẹ của Google là Alphabet có hành vi bất cẩn trong thiết kế các nền tảng mạng xã hội gây hại cho giới trẻ, qua đó đưa ra phán quyết mức bồi thường 6 triệu USD trong một vụ kiện được xem là mở đường cho các vụ tương tự.

Theo phán quyết, Meta phải bồi thường 4,2 triệu USD, trong khi Google chịu 1,8 triệu USD.

Dù số tiền không lớn so với quy mô của hai “ông lớn” công nghệ, vụ kiện này được xem là trường hợp điển hình trong hàng nghìn vụ kiện tương tự đang được hợp nhất tại các tòa án bang California.

Nguyên đơn là một phụ nữ 20 tuổi, được xác định trong hồ sơ tòa án với tên Kaley. Cô cho rằng đã bị “nghiện” các nền tảng như YouTube của Google và Instagram của Meta từ khi còn nhỏ, do thiết kế gây cuốn hút như tính năng lướt vô hạn khiến người dùng liên tục tiếp cận nội dung mới.

Bồi thẩm đoàn nhận định hai công ty đã không chỉ thiết kế sản phẩm theo cách gây hại mà còn không đưa ra cảnh báo đầy đủ về những rủi ro này.

Đại diện pháp lý của nguyên đơn cho rằng phán quyết là dấu hiệu cho thấy ngành công nghệ đang phải đối mặt với trách nhiệm lớn hơn đối với tác động của sản phẩm. Trong khi đó, cả Meta và Google đều không đồng tình với kết luận của tòa và cho biết sẽ kháng cáo.

Vụ xét xử diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ ngày càng chịu nhiều chỉ trích liên quan đến an toàn của trẻ em và thanh thiếu niên. Dù luật pháp Mỹ hiện vẫn bảo vệ mạnh mẽ các công ty mạng xã hội trước trách nhiệm đối với nội dung do người dùng đăng tải, vụ kiện lần này tập trung vào thiết kế nền tảng - một hướng tiếp cận pháp lý khác.

Các chuyên gia nhận định phán quyết có thể tạo ra áp lực buộc các công ty phải tăng cường những biện pháp bảo vệ người dùng, dù quá trình pháp lý có thể kéo dài qua nhiều cấp xét xử.

Trong khi đó, Quốc hội Mỹ đến nay vẫn chưa thông qua một bộ luật toàn diện để quản lý mạng xã hội, dù nhiều bang đã ban hành các quy định liên quan đến việc sử dụng của trẻ em, bao gồm yêu cầu xác minh độ tuổi và hạn chế sử dụng điện thoại trong trường học.

Dự kiến, một loạt vụ kiện khác liên quan đến cáo buộc gây nghiện mạng xã hội sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử trong thời gian tới, trong đó có những vụ nhằm vào các nền tảng như Instagram, YouTube, TikTok và Snapchat./.

