Hội nghị Trung ương 2: Kiên định để thúc đẩy tiến trình đổi mới sáng tạo của đất nước

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cải cách mạnh mẽ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những định hướng lớn được Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đề ra đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Xung quanh những định hướng này, các nhà khoa học, trí thức cho rằng, việc quán triệt nghiêm túc và thực hiện nhất quán “bốn kiên định” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là nền tảng tư tưởng, mà còn là “hệ điều hành chiến lược” tạo ra động lực tăng trưởng và thúc đẩy tiến trình đổi mới sáng tạo của đất nước.

Vận dụng và phát triển sáng tạo trong thực tiễn

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng, việc thực hiện nhất quán “Bốn kiên định” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố bản lĩnh chính trị và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Quán triệt "Bốn kiên định" gắn liền với yêu cầu vận dụng và phát triển sáng tạo trong thực tiễn. Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, việc đổi mới phương thức tuyên truyền trở thành yêu cầu tất yếu và cấp thiết.

Ấn tượng với một trong những nội dung trọng tâm là "kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa," ông Nguyễn Đình Thắng nhận thấy, trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng, việc xây dựng “lá chắn số” vững chắc là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng chính là cơ sở để đảm bảo tính chiến đấu, tính định hướng và hiệu quả trong công tác đấu tranh trên không gian mạng.

Do đó, các địa phương, bộ ngành cần triển khai đồng bộ các giải pháp như: Chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận; ứng dụng công nghệ hiện đại để giám sát, phát hiện và xử lý thông tin sai trái; xây dựng lực lượng truyền thông nòng cốt có trình độ chuyên môn và kỹ năng số; nâng cao nhận thức, khả năng “miễn dịch thông tin” cho người dân.

Để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, ông Nguyễn Đình Thắng cho rằng, trong tiến trình thực hiện đường lối đổi mới, việc củng cố sự đồng thuận giữa “ý Đảng” và “lòng dân” giữ vai trò quyết định. Truyền thông đa phương tiện, với ưu thế về tính trực quan, sinh động và khả năng lan tỏa mạnh mẽ, nếu vận dụng và phát huy đang và sẽ trở thành công cụ hiệu quả trong việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, đồng thời khẳng định niềm tin của xã hội vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng thời, thông qua các sản phẩm truyền thông đa dạng như phim tài liệu, video, đồ họa số và các nền tảng tương tác, những giá trị cốt lõi về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được truyền tải một cách sinh động, dễ tiếp cận. Việc lan tỏa các câu chuyện thực tiễn, gương điển hình tiên tiến cũng góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, có thể thấy truyền thông đa phương tiện không chỉ là phương tiện thông tin mà còn là cầu nối quan trọng, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Nền tảng tư tưởng cốt lõi để khơi thông nguồn lực trí tuệ

Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên, Viện trưởng Viện Chiến lược Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam) cho rằng, trong thế giới đang bước vào một giai đoạn biến động nhanh, phức tạp và khó dự báo, từ cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, đứt gãy chuỗi cung ứng đến sự bùng nổ của các công nghệ mới, việc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV nhấn mạnh và cụ thể hóa “Bốn kiên định” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên phân tích “Bốn kiên định” không phải là sự bất biến cứng nhắc, mà là nền tảng để tạo ra tính nhất quán chiến lược, củng cố niềm tin và nâng cao khả năng dự báo của môi trường phát triển. Chính sự nhất quán này giúp Việt Nam không bị cuốn theo những biến động ngắn hạn, đồng thời tạo điều kiện để thu hút các dòng vốn dài hạn, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên, Viện trưởng Viện Chiến lược Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đề xuất cần có những cơ chế mạnh mẽ hơn để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đặc biệt trong việc triển khai Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, nội dung “Kiên định đường lối đổi mới của Đảng” đặt ra một yêu cầu rất rõ: “Kiên định tinh thần đổi mới đúng định hướng, đổi mới có nguyên tắc, đổi mới vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân”. Đây là điểm then chốt trong bối cảnh đổi mới sáng tạo đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, tài sản số hay công nghệ tài chính.

Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên lý giải thêm, đổi mới đúng định hướng trước hết phải xuất phát từ bài toán phát triển của quốc gia; đổi mới cần được đặt trong một hành lang thể chế phù hợp - đủ linh hoạt để thử nghiệm các mô hình mới nhưng cũng đủ chặt chẽ để kiểm soát rủi ro, tránh những tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế-xã hội. Một điểm rất quan trọng được nhấn mạnh trong tinh thần của Hội nghị là yêu cầu nâng cao hiệu lực thực thi, kiểm soát quyền lực và phòng, chống rủi ro hệ thống. Điều này có nghĩa là đổi mới không chỉ là sáng tạo về công nghệ hay mô hình kinh doanh, mà còn phải đi kèm với năng lực quản trị, năng lực kiểm soát và trách nhiệm giải trình.

Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên cho biết, xác định “Bốn kiên định” không chỉ là định hướng tư tưởng, mà là một khung tư duy vận hành xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động nghiên cứu, tư vấn và triển khai, Viện Chiến lược Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã kiên định bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời tiếp cận vấn đề bằng tư duy mở, linh hoạt và gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường. Điều này giúp đảm bảo rằng các nghiên cứu, tư vấn cho các doanh nghiệp và cộng đồng không chỉ đúng về định hướng mà còn có tính ứng dụng cao.

Viện đã tập trung vào việc chuyển hóa các định hướng chiến lược thành các mô hình cụ thể, có khả năng triển khai trong thực tế, như số hóa tài sản, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hay tham gia tư vấn các cấu phần liên quan đến trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, Viện cũng đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa quản trị, minh bạch tài chính và nâng cao giá trị tài sản vô hình - những yếu tố ngày càng trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh. Đặc biệt coi trọng yếu tố thực thi, phù hợp với tinh thần Hội nghị Trung ương 2 là nâng cao hiệu lực và hiệu quả triển khai, Viện không dừng lại ở nghiên cứu lý thuyết, mà tham gia trực tiếp vào quá trình kết nối giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống.

Để “Bốn kiên định” thực sự trở thành động lực cho đổi mới và phát triển, Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên đề xuất, các bộ, ngành cần có những cơ chế mạnh mẽ hơn để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đặc biệt trong việc triển khai quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.

Trước hết, cần tạo điều kiện để trí thức tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định và phản biện chính sách, thông qua các hội đồng tư vấn độc lập, mạng lưới chuyên gia chiến lược hay các hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước và các cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát. Cùng với đó, các địa phương cần thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường, để tri thức không dừng lại ở lý thuyết mà được chuyển hóa thành sản phẩm, mô hình kinh doanh và giá trị kinh tế cụ thể.

Đặc biệt, trong các lĩnh vực mới như công nghệ số, tài sản số hay tài chính hiện đại, cần xây dựng một khung thể chế linh hoạt đi kèm với hệ thống giám sát rủi ro hiệu quả, đúng với tinh thần vừa thúc đẩy đổi mới, vừa đảm bảo an toàn hệ thống mà Hội nghị đã đặt ra./.

7 nhóm nội dung trọng tâm về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện quyết liệt 7 nhóm nội dung trọng tâm trong thời gian tới nhằm triển khai Nghị quyết số 57 bài bản hơn.