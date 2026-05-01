Khánh Hòa: Hỗ trợ tối thiểu 30 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mỗi năm

Tỉnh Khánh Hòa nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn, hướng tới đạt trên 40% tổng số doanh nghiệp theo định hướng quốc gia; hằng năm tối thiểu có 30 doanh nghiệp được hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình đổi mới sáng tạo, phấn đấu đến năm 2030 hỗ trợ cho khoảng 150 doanh nghiệp.

Đây là một trong những nội dung chính của Chương trình đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành.

Chương trình nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tao và chuyển đổi số vào trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ưu tiên ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và công nghệ số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo định hướng của Trung ương, phù hợp thực tiễn của tỉnh Khánh Hòa

Phấn đấu 5 doanh nghiệp được hỗ trợ thử nghiệm, chứng nhận với sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu

Theo chương trình, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu hằng năm thực hiện khoảng 5 nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, trong đó tối thiểu 70% doanh nghiệp được hỗ trợ có công nghệ, quy trình hoặc giải pháp số được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm và phát triển sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; phấn đấu hằng năm hình thành khoảng 5 sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình mới, trong đó phần lớn được đưa ra thị trường.

Các đại biểu trải nghiệm công nghệ tại khu trưng bày. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Hằng năm hỗ trợ khoảng 10 doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng; đồng thời phát triển tài sản trí tuệ, phấn đấu có khoảng 2 đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký, bảo hộ và khai thác.

Để nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị khu vực và quốc tế, phấn đấu hằng năm có 5 doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu.

Tỉnh đào tạo, tư vấn, kết nối chuyên gia và tổ chức trung gian: phấn đấu hằng năm đào tạo 100-150 lượt nhân lực, trong đó ưu tiên đội ngũ quản trị cấp cao, cán bộ quản lý phụ trách đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kỹ thuật viên trực tiếp vận hành, làm chủ công nghệ, quy trình sản xuất; đồng thời bảo đảm tối thiểu 70% doanh nghiệp tham gia Chương trình được tiếp cận dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu.

Nhiều giải pháp trọng tâm

Chương trình đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Khánh Hòa tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm như triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực và năng lực phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; phát triển hạ tầng nền tảng và cơ sở dữ liệu phục vụ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ, liên kết hợp tác và phát triển thị trường khoa học, công nghệ. Nhận chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu công nghệ (phí cấp phép, phí chuyển nhượng, phí đối với bí quyết công nghệ); kết quả nghiên cứu, giải pháp chuyển đổi số; mua thông tin về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phần mềm hỗ trợ.

Thuê thiết bị kiểm tra, đo lường, kiểm soát chất lượng trong quá trình nâng cấp, hoàn thiện quy trình công nghệ, đưa công nghệ mới vào sản xuất, sản xuất thử nghiệm; sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản (hoặc cơ sở vật chất, trang thiết bị) phục vụ trực tiếp thực hiện dự án có nội dung sáng tạo công nghệ, tạo lập, khai thác, phát triển quyền sở hữu trí tuệ.

Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. (Ảnh: TTXVN phát)

Mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng phục vụ trực tiếp sản xuất thử nghiệm để hiệu chỉnh và hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất (bao gồm cả sản xuất thử nghiệm loạt sản phẩm đầu tiên).

Thuê chuyên gia tư vấn về chuyển giao công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, năng suất, chất lượng, đăng ký, bảo hộ, quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ. Thử nghiệm, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm; hiệu chỉnh công nghệ, dây chuyền sản xuất mới.

Chương trình còn hỗ trợ triển khai thử nghiệm đối với sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh do tổ chức thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế thực hiện; chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy do cơ quan nhà nước chỉ định theo quy định của pháp luật; hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế; thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế; áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới, hệ thống truy xuất nguồn gốc, thực hành nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh và sản xuất thông minh; đăng ký lưu hành sản phẩm, hàng hóa.

Triển khai sử dụng dịch vụ mới, sản phẩm mới là kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nhiệm vụ thông qua thị trường.

Đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài. Đầu tư trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất phục vụ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng phục vụ đồng thời mục tiêu phát triển kinh tế và yêu cầu quốc phòng, an ninh khi cần thiết./.

