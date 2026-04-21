Tham vọng không gian của Blue Origin gặp trở ngại lớn

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 20/4 đã yêu cầu công ty khai phá không gian Blue Origin tiến hành điều tra sau khi tên lửa New Glenn không thể đưa vệ tinh viễn thông vào đúng quỹ đạo trong lần phóng gần nhất, đồng thời tạm dừng toàn bộ hoạt động bay của dòng tên lửa này.

Theo FAA, New Glenn chỉ được phép quay lại hoạt động khi kết luận điều tra xác nhận nguyên nhân sự cố và chứng minh không tồn tại rủi ro đối với an toàn công cộng.

Quá trình điều tra do Blue Origin chủ trì, dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan quản lý này.

Sự cố trên xảy ra trong chuyến bay không người lái ngày 20/4, khi tên lửa New Glenn mang theo vệ tinh của AST SpaceMobile - doanh nghiệp đang phát triển mạng viễn thông di động từ không gian.

Dù tầng đẩy tái sử dụng hoạt động đúng kế hoạch và hạ cánh an toàn xuống sà lan trên Đại Tây Dương sau khoảng 9 phút rưỡi, nhưng tầng trên của tên lửa lại không tạo đủ lực đẩy để đạt quỹ đạo mục tiêu.

Giám đốc điều hành Blue Origin, ông Dave Limp, cho biết dữ liệu ban đầu cho thấy một động cơ BE-3U trong lần đốt thứ hai không đạt lực đẩy cần thiết. Hệ quả là vệ tinh bị đưa vào quỹ đạo thấp hơn dự kiến, không thể vận hành và sau đó đã tái nhập khí quyển.

Phía AST SpaceMobile xác nhận độ cao này “không đủ để duy trì hoạt động,” song thiệt hại tài chính dự kiến sẽ được bù đắp thông qua bảo hiểm.

New Glenn, tên lửa cao 98 mét, được đặt theo tên phi hành gia John Glenn, là trụ cột trong tham vọng không gian của nhà sáng lập Jeff Bezos nhằm cạnh tranh với công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Chuyến bay mới nhất trên là hành trình thứ ba của dòng tên lửa này.

Sự cố đặt ra thách thức đáng kể đối với độ tin cậy của New Glenn, đặc biệt khi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang kỳ vọng sử dụng tên lửa này để phóng tàu đổ bộ Mặt Trăng trong chương trình Artemis.

Dù thành công trong việc thu hồi tầng đẩy - yếu tố then chốt giúp giảm chi phí phóng, nhưng thất bại ở giai đoạn đưa vệ tinh vào quỹ đạo cho thấy những rủi ro kỹ thuật vẫn còn hiện hữu.

Blue Origin cho biết đang khẩn trương phân tích dữ liệu và triển khai các biện pháp khắc phục nhằm sớm nối lại các chuyến bay./.

Blue Origin tạm dừng các chuyến bay của tàu New Shepard Theo Blue Origin, “nguồn lực của công ty sẽ được điều chuyển để đẩy nhanh quá trình phát triển năng lực bay vào không gian có người lái phục vụ mục tiêu thám hiểm Mặt Trăng.”