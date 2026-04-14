Rau họ cải có thể được sử dụng để chiết xuất các kim loại độc hại trong đất?

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Metallomics, các nhà khoa học từ Australia, Đức và Hà Lan phát hiện ra rằng những loại rau lá xanh quen thuộc như cải xoăn (kale), bắp cải và súp lơ xanh có thể được sử dụng để chiết xuất các kim loại độc hại từ đất ô nhiễm, phục vụ cho các dự án năng lượng và công nghệ y tế.

Ngày 13/4, Đại học Queensland (UQ) của Australia ra thông cáo báo chí nêu rõ nhóm nghiên cứu nhận thấy thực vật thuộc họ cải (Brassicaceae) có khả năng hút Thallium - một loại kim loại nặng vừa có độc tính cao vừa có giá trị kinh tế, từ các vùng đất bị ô nhiễm thông qua hệ thống rễ và thân cây.

Tác giả chính của nghiên cứu, nhà địa hóa học Amelia Corzo-Remigio tại UQ, cho biết các tia X cường độ cao đã xác nhận tiềm năng mạnh mẽ của họ Cải trong phương pháp "khai thác thực vật" (phytomining). Đây là cơ chế tiến hóa tự nhiên của thực vật giúp chúng chiết xuất các vết kim loại Thallium từ đất.

Bà Corzo-Remigio nhấn mạnh rằng mặc dù Thallium cực kỳ độc hại, nhưng đây lại là nguyên liệu quý giá trong các ngành công nghiệp sản xuất thủy tinh, chất bán dẫn và thiết bị y tế. Điều này biến các loại cây họ Cải trở thành một công cụ tiềm năng cho hoạt động khai thác khoáng sản bền vững.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng rau cải xoăn tích tụ “các mỏ tinh thể” Thallium dọc theo gân lá. Dạng tinh thể sẽ giúp quá trình chiết xuất luyện kim trở nên thuận tiện hơn.

Các chuyên gia nhận định những phương pháp khai thác phi truyền thống như "khai thác thực vật" không chỉ giúp đảm bảo nguồn cung kim loại thiết yếu cho công nghệ y tế và năng lượng tái tạo, mà còn góp phần phục hồi và cải tạo đất bị ô nhiễm một cách bền vững./.

