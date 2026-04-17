Xử lý kịp thời nguồn gây nhiễu sóng làm khóa thông minh vô hiệu

Thông tin từ Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), đến ngày 17/4, khóa thông minh (smartkey) của ôtô, xe máy quanh khu vực số 01 đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã hoạt động bình thường trở lại.

Trước đó, tối 16/4, Cục Tần số vô tuyến điện nhận được phản ánh của bạn đọc thông qua fanpage về hiện tượng can nhiễu ảnh hưởng tới hoạt động của hàng loạt thiết bị khóa thông minh tại khu vực trên.

Cục Tần số vô tuyến điện đã nhanh chóng thu thập thông tin và tình trạng can nhiễu nêu trên đã được Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I xử lý thành công.

Nguyên nhân được xác định là do một quán cafe trong khu vực Mễ Trì Thượng đã sử dụng hệ thống thiết bị gọi phục vụ không dây gắn trên các bàn hỗ trợ khách hàng bấm gọi nhân viên nhưng bị lỗi kỹ thuật nên đã phát tín hiệu trên tần số 433.91 MHz, trùng với tần số hoạt động của thiết bị smartkey.

Ngày 15/4, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII cũng đã xử lý nhanh chóng, kịp thời tình trạng can nhiễu sóng quanh khu vực số 11 đường Phan Bội Châu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do thiết bị báo động, chống trộm không dây của một cửa hàng kinh doanh gần đó bị lỗi kỹ thuật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các tổ chức chỉ nên mua, sử dụng những thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (được cấp chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy).

Khi gặp hiện tượng nghi ngờ là can nhiễu cho smartkey, người dân có thể phản ánh qua số hotline 0862.92.92.92 của Cục Tần số vô tuyến điện hay thông báo cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực trên cả nước hoặc các Sở Khoa học và Công nghệ địa phương./.

