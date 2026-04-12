An Giang công bố danh mục “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ năm 2026

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh An Giang công bố danh mục các “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026, nhằm định hướng nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội tỉnh.

Đây là lộ trình chiến lược hiện đại hóa toàn diện các ngành then chốt, bảo vệ môi trường và xây dựng một hệ sinh thái kinh tế bền vững, hướng tới tầm nhìn phát triển đến năm 2045.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, nhấn mạnh mục đích của các “bài toán lớn” là xác định rõ những vấn đề trọng tâm mà khoa học-công nghệ cần giải quyết, tránh tình trạng nghiên cứu dàn trải; thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở, tạo cơ chế để doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng tham gia, chia sẻ tri thức và công nghệ. Qua đó, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các thách thức về nông nghiệp công nghệ cao, quản lý tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục và quản trị công. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại An Giang.

Các “bài toán lớn” này thúc đẩy nghiên cứu khoa học gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tập trung vào 4 lĩnh vực trọng điểm gồm: Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng thực tiễn trong phát triển kinh tế-xã hội, nhằm tạo đột phá trong quản lý, sản xuất và đời sống.

Các lĩnh vực, chủ đề lớn được An Giang công bố như: nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao trong sản xuất lúa gạo, thủy sản; công nghệ chế biến, nâng cao giá trị nông sản, phát triển sản phẩm OCOP; giải pháp xử lý rác thải, nước thải; nghiên cứu năng lượng tái tạo.

Đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp trẻ, vườn ươm công nghệ; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và IoT (Internet vạn vật) trong quản lý sản xuất, logistics, thương mại điện tử; mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm phát thải.

Lĩnh vực chuyển đổi số, tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, hồ sơ điện tử; kinh tế số với thương mại điện tử cho nông sản, truy xuất nguồn gốc bằng blockchain; xã hội số với giáo dục trực tuyến, y tế số, hệ thống dữ liệu dân cư.

Cùng đó, ứng dụng thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội gồm: Du lịch thông minh, số hóa điểm đến, ứng dụng AR/VR (công nghệ mô phỏng không gian) trong quảng bá văn hóa; quản lý đô thị thông minh, giám sát giao thông, chiếu sáng, an ninh bằng IoT; y tế và giáo dục với bệnh án điện tử, học liệu số, nền tảng học tập trực tuyến.

Trong hành trình chuyển đổi số, An Giang xây dựng mô hình quản lý cơ sở dữ liệu y tế tập trung, triển khai bệnh án điện tử kết hợp cùng AI trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mục tiêu cốt lõi là cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt giấy tờ lãng phí và ô nhiễm môi trường, đồng thời giúp người dân có thể tự quản lý sức khỏe cá nhân trên nền tảng định danh số VNeID. AI đóng vai trò hỗ trợ các phác đồ điều trị, dự đoán dịch bệnh và cá nhân hóa quá trình chăm sóc bệnh nhân dựa trên dữ liệu lớn.

Tiếp đến, lĩnh vực giáo dục số cũng chuyển mình mạnh mẽ với việc tỉnh xây dựng kho dữ liệu lớn toàn ngành gắn với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Hệ thống này đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống,” phục vụ công tác quản trị và thúc đẩy học tập suốt đời. Học sinh, sinh viên được trang bị kỹ năng số, ứng dụng AI và học tập trên các nền tảng e-learning hiện đại.

Là một tỉnh nông nghiệp trọng điểm, An Giang đẩy mạnh ứng dụng AI và IoT để nâng cao giá trị chuỗi sản xuất. Các hệ thống quan trắc IoT kết hợp thuật toán AI được triển khai để dự báo sâu bệnh sớm và điều tiết tưới tiêu tự động cho lúa chất lượng cao, giúp giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp chế biến lương thực-thực phẩm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2050. Để hiện thực hóa điều này, An Giang ưu tiên phát triển chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm gắn với xây dựng nhãn hiệu địa phương cho các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, thủy sản và cây ăn trái. Việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và nông nghiệp tích hợp AI sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tối ưu hóa sản xuất.

Trước những thách thức từ thiên tai, biến đổi khí hậu, An Giang chú trọng bảo vệ tài nguyên rừng, đất nông nghiệp và hệ sinh thái biển đảo trước nguy cơ nước biển dâng, xâm nhập mặn.

Tỉnh nghiên cứu xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt cho cư dân vùng ven biển và vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi hạn mặn.

Các giải pháp kỹ thuật tiên tiến như mô hình số cấu trúc địa chất 3D tích hợp AI-BigData đang được ứng dụng để quy hoạch hạ tầng thủy lợi, giao thông và đô thị bền vững. Ngoài ra, hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm ô nhiễm môi trường biển cũng được đầu tư để bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái.

Chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh còn mở rộng sang lĩnh vực du lịch xanh và bền vững. An Giang đang xây dựng hệ sinh thái du lịch số thông minh như App VnEtrip gắn liền với các sản phẩm OCOP và bảo tồn di sản văn hóa.

Tỉnh tập trung tối ưu hóa chuỗi logistics biên giới phục vụ xuất khẩu nông-thủy sản qua các cửa khẩu đất liền. Các công nghệ hiện đại như blockchain, kho lạnh thông minh và thông quan điện tử sẽ được ứng dụng để xóa bỏ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả kinh tế biên mậu.

Để tạo động lực tăng trưởng mới, An Giang hình thành Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phấn đấu trở thành hạt nhân của vùng Tây Nam Bộ. Đây sẽ là nơi ươm tạo, đào tạo và kết nối doanh nghiệp với các công nghệ mới nhất.

Việc công bố các “bài toán lớn” năm 2026 là bước đi chiến lược của An Giang để biến khoa học-công nghệ và chuyển đổi số thành động lực phát triển. Đây không chỉ là định hướng nghiên cứu mà còn là lời mời gọi hợp tác từ cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và xã hội nhằm đưa An Giang trở thành điểm sáng về đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị hành chính công. An Giang triển khai nền tảng quản trị dùng chung, ứng dụng trợ lý ảo AI (AI chatbot/Agent) để tự động hóa công việc cho cán bộ, công chức. Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) sẽ là “bộ não” giúp lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành trực tuyến dựa trên dữ liệu thời gian thực.

An Giang đang đặt nền móng vững chắc để phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững vào năm 2045./.

