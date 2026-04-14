Xác nhận SIM chính chủ qua VNeID từ 15/4/2026, người dùng cần làm gì?

Theo thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu người dùng thuê bao di động, đồng thời góp phần hạn chế SIM rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Với người dùng, đây là cơ hội để chủ động kiểm tra lại các số điện thoại đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình thông qua ứng dụng VNeID, từ đó kịp thời phát hiện thuê bao không còn sử dụng hoặc không thuộc quyền quản lý và xác nhận các số thuê bao sử dụng chính thức, qua đó bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số.

Không yêu cầu tất cả chủ thuê bao phải xác thực trên VNeID

Việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BKHCN là bước tiếp theo nhằm giảm thiểu rủi ro cho người dân, đáp ứng yêu cầu có được cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao chính xác để phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần hạn chế tin nhắn rác, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông, tạo nền tảng cho các hoạt động của các ngành kinh tế, xã hội trên mạng.

Thông tư đã quy định với các thuê bao hiện hữu, nhằm bảo đảm việc người dân có thể biết được mình đang đăng ký bao nhiêu số thuê bao từ đó chủ động xác minh, làm rõ các số nào mình đang sử dụng và sẽ chịu trách nhiệm pháp lý với các số đó.

Thông tư này đã quy định quy trình xác nhận chính chủ thông qua ứng dụng VNeID. Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông sẽ đồng bộ dữ liệu số thuê bao về cơ sở dữ liệu dân cư từ đó cập nhật lên VNeID để người dân chủ động vào xác minh, lựa chọn những SIM nào bản thân đang sử dụng.

Khi truy nhập, người dùng sẽ được cung cấp danh sách tất cả thuê bao thuộc tất cả các mạng mà họ đang đứng tên. Từ dữ liệu trên ứng dụng định danh điện tử, người dùng có thể chủ động xác nhận những số điện thoại đang sử dụng là chính chủ và loại bỏ những số không do mình đăng ký, hoặc không còn nhu cầu sử dụng.

Quy định mới không yêu cầu tất cả chủ thuê bao phải xác thực lại. Các thuê bao đã đăng ký bằng VNeID, thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip, hoặc những số điện thoại được sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 không phải thực hiện xác thực, trừ khi có hoạt động thay đổi thiết bị gắn SIM từ 15/6/2026.

Việc xác nhận SIM chính chủ cũng không thực hiện đồng loạt vào ngày 15/4/2026, mà diễn ra theo đợt. Người dùng sẽ tiến hành theo các bước hướng dẫn đơn giản trên VNeID khi nhận được tin nhắn đến của nhà mạng hoặc thông báo từ ứng dụng định danh điện tử. Khi danh sách số di động hiện ra, họ ấn vào từng số, chọn xác nhận "đang sử dụng" hoặc "không sử dụng" số thuê bao.

Với các trường hợp SIM bị người dùng xác nhận không dùng, các doanh nghiệp viễn thông sẽ phải xử lý khóa 1 chiều trong vòng 5 ngày và khóa 2 chiều sau 60 ngày theo quy định.

Người dùng cần làm gì để xác thực thuê bao?

Theo quy định, bắt đầu từ ngày 15/04/2026 toàn bộ người dùng trên cả nước sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID về danh sách các số thuê bao đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình.

Người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng để xác nhận những số điện thoại bản thân đang sử dụng hoặc không sử dụng. Những thuê bao được xác nhận đang sử dụng sẽ hoàn tất thủ tục xác thực theo quy định (đối với Căn cước/Căn cước công dân 12 số thì người dùng chỉ cần xác nhận đang sử dụng là hoàn thành, đối với Chứng minh nhân dân 9 số thì sau khi xác nhận cần phải cập nhật lại thông tin thuê bao bằng Căn cước/Căn cước công dân 12 số).

Để thực hiện xác thực, người dân cần có tài khoản VNeID mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Bước 2: Truy cập mục dịch vụ hoặc tìm kiếm từ khóa "Xác thực thuê bao di động" trên thanh công cụ.

Bước 3: Kiểm tra danh sách thuê bao Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các số điện thoại đang đăng ký dưới tên của bạn. Hãy kiểm tra kỹ thông tin này.

Bước 4: Chọn số điện thoại đang sử dụng thực tế và thực hiện "Quét khuôn mặt" (xác thực sinh trắc học) theo chỉ dẫn của ứng dụng.

Bước 5: Nếu phát hiện có số điện thoại lạ đứng tên mình mà không sử dụng, người dân thực hiện tính năng "Phản ánh" ngay trên ứng dụng để nhà mạng kịp thời xử lý.

Hiện các nhà mạng như Viettel, VNPT, MobiFone đã mở ứng dụng My Viettel, My VNPT, My MobiFone để cho khách hàng nhập thông tin cá nhân và căn cước công dân giúp khách hàng chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Đại diện VinaPhone cho biết, đã chuẩn bị nhiều kênh hỗ trợ linh hoạt cho khách hàng trong suốt quá trình xác thực thông tin thuê bao. Với các trường hợp đăng ký mới thuê bao, thay đổi thông tin thuê bao, đổi thiết bị đầu cuối hoặc cần chuẩn hóa dữ liệu, khách hàng có thể thực hiện xác thực sinh trắc học ngay trên ứng dụng My VNPT hoặc đến các điểm giao dịch VinaPhone trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp bằng căn cước công dân gắn chip.

Đại diện nhà mạng VinaPhone cũng cho biết, nếu đã đăng ký thuê bao bằng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân 12 số, người dùng di động chỉ cần chọn "đang sử dụng" trên VNeID là hoàn thành. Trong khi đó, người vẫn đăng ký bằng chứng minh nhân dân 9 số sẽ phải cập nhật thông tin thẻ căn cước hoặc căn cước công dân 12 số.

Với nhóm người cao tuổi, người không sử dụng smartphone, người ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, đại diện nhà mạng sẽ phối hợp với lực lượng công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.

Việc thông báo tới chủ thuê bao chưa hoàn tất xác thực sẽ được nhà mạng thực hiện theo lộ trình. Chỉ khi không hoàn thành khi đến thời hạn, chủ thuê bao mới bị xử lý từng bước, từ dừng dịch vụ một chiều đến hai chiều, tới thu hồi số điện thoại./.

