Hà Nội: Chính thức tiếp nhận trực tuyến 12 thủ tục hành chính, dịch vụ công

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và hướng tới chính quyền số, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chính thức triển khai tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với 12 thủ tục hành chính và dịch vụ công trên địa bàn.

Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc cho biết từ ngày 1/4/2026, Trung tâm thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công số đối với các thủ tục hành chính thiết yếu thuộc các lĩnh vực: hộ tịch, lao động, đất đai, thương mại và các dịch vụ liên thông.

Đáng chú ý, đối với 12 thủ tục hành chính này, Trung tâm không tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, ngoại trừ các trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoặc đến các điểm hỗ trợ dịch vụ công số để được hỗ trợ kê khai, số hóa và hoàn thiện hồ sơ điện tử.

Trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tại điểm tiếp nhận sẽ hướng dẫn chuyển đổi sang nộp trực tuyến và không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục đã triển khai trực tuyến toàn trình.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được trả dưới dạng điện tử. Trường hợp cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhận bản giấy, Trung tâm sẽ tiến hành chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ đăng ký, đảm bảo thuận tiện và đúng quy định.

Thống kê cho thấy trong quý 1 năm 2026, toàn thành phố đã tiếp nhận 831.832 hồ sơ. Trong số đó, 12 thủ tục hành chính thuộc diện chuyển đổi sang hình thức trực tuyến đợt này có 152.942 hồ sơ, chiếm 18,4% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Danh mục 12 thủ tục hành chính, dịch vụ công thực hiện tiếp nhận trực tuyến bao gồm các thủ tục đáng chú ý như: cấp bản sao trích lục hộ tịch, trích lục giấy khai sinh; liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất; thông báo khuyến mại; các thủ tục về cấp, cấp lại, gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.

Việc chuyển đổi sang tiếp nhận hồ sơ trực tuyến là giải pháp trọng tâm nhằm giảm tiếp xúc trực tiếp, đổi mới phương thức phục vụ và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ.

Xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên của thành phố, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thành ủy Hà Nội (Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy), thành phố đã hoàn thành phương án tái cấu trúc và triển khai áp dụng đối với 293 thủ tục hành chính.

Việc tái cấu trúc này giúp thành phố tiết kiệm hơn 1.650 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm, cắt giảm hàng triệu giờ đi lại, đánh dấu bước chuyển đổi căn bản từ quản lý hồ sơ giấy sang quản lý dựa trên dữ liệu./.

