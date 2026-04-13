Hà Nội đặt mục tiêu 100% cơ quan nhà nước ứng dụng AI, VNeID mức độ 2 đạt 90%

100% cơ quan nhà nước thành phố ứng dụng AI để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tính từ 1/10/2026; tỷ lệ công dân được định danh điện tử (VNeID) đạt từ 95% trở lên... là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch số 131/KH-UBND về chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2026.

Kế hoạch được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành ngày 31/3/2026.

Theo Kế hoạch, mục tiêu đến hết năm 2026 là 00% cơ quan nhà nước thành phố ứng dụng AI để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tính từ 1/10/2026. 100% các loại báo cáo định kỳ, đột xuất (trừ báo cáo có yếu tố mật) thực hiện trên một hệ thống thông tin báo cáo hoặc hệ thống dùng chung của thành phố. 60% cuộc họp ứng dụng họp trực tuyến trên tổng số hội nghị, cuộc họp trong các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, 100% Cổng/trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố thực hiện nghiêm công khai, minh bạch, thống nhất, dùng chung và kênh tương tác với người dân, doanh nghiệp; 100% hệ thống/ứng dụng mới hoặc nâng cấp của thành phố phải "API-first" và kết nối LGSP; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ.

Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của thành phố xếp hạng từ thứ 10 trở lên.

Nhân viên y tế phường Bồ Đề hướng dẫn người dân đăng ký khám bằng thẻ căn cước công dân. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ít nhất 50% thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ được tổ chức lại theo nhóm sự kiện (khai sinh, nhập học, việc làm, an sinh, tuổi già...). Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 22%.

Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 17%; duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về xếp hạng Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) hằng năm.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu 100% văn bản của doanh nghiệp được chuyển nhận trên hệ thống chuyên nhận văn bản điện tử tích hợp trên iHanoi; 100% siêu thị, trung tâm thương mại; tối thiểu 85% chợ dân sinh có phương thức thanh toán số; tối thiểu 60% doanh nghiệp logistics, thương mại đầu mối ứng dụng nền tảng số trong điều phối và quản lý chuỗi cung ứng.

Tỷ lệ công dân được định danh điện tử (VNeID) đạt từ 95% trở lên trong đó, VNeID mức độ 2 đạt 90%. Tỷ lệ tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cấp tài khoản định danh điện tử đạt 90% trở lên.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Theo Kế hoạch, khung kiến trúc số, Khung kiến trúc dữ liệu của thành phố theo nguyên tắc API-first, dữ liệu dùng chung, nền tảng dùng chung và bảo mật theo thiết kế; phù hợp với đặc thù đô thị đặc biệt của Thủ đô. Xây dựng Chính quyền số thành phố theo mô hình "Government as a Platform" - chính quyền cung cấp nền tảng dùng chung, các cơ quan phát triển dịch vụ trên nền tảng thống nhất của thành phố. Xây dựng Trung tâm Dashboard điều hành thành phố (tích hợp và đặt tại Trung tâm Dữ liệu của thành phố).

Tổ chức rà soát và cắt giảm văn bản trên môi trường số. Số hóa 100% thủ tục hành chính nội bộ và các công việc ngoài thủ tục hành chính (trừ nội dung có độ mật). Thống nhất Hệ thống báo cáo điện tử duy nhất và cắt giảm báo cáo. Thiết kế cung cấp dịch vụ công theo "vòng đời," nhóm sự kiện của người dân, doanh nghiệp theo hướng chủ động và cá nhân hóa.

Theo Kế hoạch, hỗ trợ 10.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chuyển đổi số thực chất, giúp SMEs tiếp cận công nghệ cao (như AI marketing, kế toán tự động) với chi phí thấp mà không cần đầu tư hạ tầng phức tạp.

Thực hiện chương trình "Nâng TFP đô thị bằng chuyển đổi số." Lựa chọn tối thiểu 5 ngành/lĩnh vực có tác động lớn đến GRDP, năng suất và năng lực cạnh tranh; ưu tiên các chuỗi giá trị có quy mô lớn và khả năng lan tỏa cao như: công nghiệp nền tảng; công nghiệp ưu tiên; công nghiệp mũi nhọn; công nghiệp năng lượng; khai thác tài nguyên, khoáng sản; thương mại và phân phối; tài chính, ngân hàng; giao thông vận tải và logistics; nông nghiệp; xây dựng; du lịch.

Chương trình "Kinh tế số xanh" (Green Digital Economy) giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, giảm tác động môi trường và thông qua bộ tiêu chí hạ tầng số xanh áp dụng đối với trung tâm dữ liệu, nền tảng số, dịch vụ điện toán đám mây; mua sắm công nghệ tiết kiệm năng lượng; chuyển đổi số.

Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển tài sản trí tuệ (IP) văn hóa Thăng Long-Hà Nội, trong đó, lựa chọn tối thiểu 10 biểu tượng văn hóa đặc trưng (di sản, huyền sử, làng nghề, ẩm thực...) để phát triển thành IP văn hóa số có đăng ký bản quyền. Hình thành cơ chế khai thác thương mại IP thông qua phim hoạt hình, game, truyện tranh số; sản phẩm lưu niệm cao cấp; ứng dụng AR/VR trong du lịch.

Trình chiếu công nghệ 3D Mapping "Tinh hoa đạo học" tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)

Theo Kế hoạch, phát triển kinh tế đêm sáng tạo gắn với công nghệ số tại khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây, ven Sông Hồng; ứng dụng trình diễn ánh sáng nghệ thuật, drone show kể chuyện lịch sử, thực tế tăng cường cho du khách.

Thực hiện Chương trình "Tăng tốc xuất khẩu nội dung số Thủ đô," trong đó, lựa chọn và hỗ trợ tối thiểu 20-30 dự án nội dung số (game, phim hoạt hình, âm nhạc số, thiết kế số, nền tảng sáng tạo nội dung...) có tiềm năng thương mại hóa và xuất khẩu.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp kê khai thuế, từng bước phát triển lên doanh nghiệp.

Hoàn thành định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức theo mục tiêu đã đặt ra và mở rộng xác thực VNeID cho các dịch vụ số.

Hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số (VNeID). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Phân tích tác động xã hội của chuyển đổi số (bằng dữ liệu), phản ánh về khoảng cách số, tác động của AI tới việc làm, ảnh hưởng của mạng xã hội tới thanh thiếu niên, rủi ro đạo đức số, xung đột giá trị trong không gian số.

Mô hình phúc lợi số chủ động, mọi dịch vụ xã hội được kích hoạt tự động khi đủ điều kiện (trợ cấp, bảo hiểm, hỗ trợ học phí..), hệ thống tự động gợi ý quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Triển khai mô hình "An sinh số chủ động" (tự động phát hiện hộ có nguy cơ tái nghèo dựa trên dữ liệu, phát hiện người lao động có nguy cơ mất việc do tự động hóa; đề xuất hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động...)./.

