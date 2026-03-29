Hà Nội xác lập nền tảng công nghệ chiến lược cho chuyển đổi số giai đoạn 2026–2035

Hà Nội ban hành danh mục công nghệ chiến lược, định hướng phát triển các lĩnh vực then chốt nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng giai đoạn 2026–2035.

Hà Nội vừa ban hành danh mục công nghệ chiến lược giai đoạn 2026–2035, nhằm định hướng ưu tiên phát triển các lĩnh vực then chốt, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Danh mục tập trung vào các công nghệ có tính đột phá và khả năng lan tỏa cao như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, mạng 5G/6G, blockchain, robot, công nghệ sinh học, vật liệu và năng lượng tiên tiến. Đây được xem là cơ sở quan trọng để các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển sản phẩm công nghệ phù hợp, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Việc triển khai hiệu quả các công nghệ này góp phần nâng cao năng suất lao động, gia tăng tỷ trọng kinh tế số, cải thiện năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của Thủ đô trong giai đoạn tới./.