Nâng cao năng lực số, năng lực đổi mới sáng tạo cho Đoàn Thanh niên Chính phủ

Sáng 31/3 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ và BHub Group đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực số, năng lực đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Chính phủ, giai đoạn 2026-2030."

Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khu vực công.

Đề án hướng tới mục tiêu tổng quát là kiến tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao, chuyển đổi vai trò của đoàn viên thanh niên từ “thực thi mệnh lệnh” sang “nhà đổi mới sáng tạo” (Innovator) - những người có khả năng đề xuất, phát triển và triển khai các giải pháp mới ngay trong tổ chức, dựa trên nền tảng công nghệ và tư duy dữ liệu.

Chương trình đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ thanh niên không chỉ biết sử dụng AI mà còn có khả năng lãnh đạo chuyển đổi AI (AI Transformation Leaders), góp phần dẫn dắt quá trình đổi mới trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Chương trình đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ thanh niên không chỉ biết sử dụng AI mà còn có khả năng lãnh đạo chuyển đổi AI (AI Transformation Leaders), góp phần dẫn dắt quá trình đổi mới trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Một định hướng quan trọng khác là thiết lập các cơ chế Sandbox - các "vùng thử nghiệm an toàn" (Innovation Zones) trong các bộ, ngành và Doanh nghiệp, tạo điều kiện để các ý tưởng mới được kiểm chứng trong môi trường thực tế.

Cùng với đó, Đề án thúc đẩy hình thành văn hóa kiến tạo nội bộ, chuyển dịch tư duy từ “hoàn thành nhiệm vụ” sang “tối ưu hóa và sáng tạo giá trị mới” dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình đào tạo năng lực AI, phát triển tư duy đổi mới sáng tạo và tổ chức các chương trình thực chiến, đưa sáng kiến vào thử nghiệm thông qua mô hình Sandbox trong cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp.

Một trong những điểm nhấn của Đề án là việc tạo điều kiện để các ý tưởng được kiểm chứng trong môi trường thực tế, có đo lường và đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Việc triển khai các mô hình Sandbox - môi trường thử nghiệm có kiểm soát trong các cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp. Cơ chế này cho phép các ý tưởng mới được kiểm chứng trong phạm vi an toàn, từ đó đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

Thông qua đó, các sáng kiến của thanh niên sẽ có cơ hội được phát triển theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu của tổ chức và xã hội, thay vì dừng lại ở ý tưởng lý thuyết.

Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ cho biết đây là một tổ chức Đoàn đặc biệt không những lớn về mặt số lượng gồm 51 đầu mối trực thuộc mà với khoảng gần 200 nghìn Đoàn viên, trong đó khoảng 80 nghìn sinh viên và hơn 100 nghìn các bạn là công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp nhà nước then chốt của cả nước. Đây là lực lượng có chất xám rất lớn.

"Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới Đoàn Thanh niên Chính phủ và BHub Group cùng nhau có tiếng nói chung để đi đến một bản đề án chất lượng khả thi, mang lại giá trị cho tổ chức," anh Bùi Hoàng Tùng cho biết.

Thông qua hợp tác này, hai bên kỳ vọng không chỉ nâng cao năng lực cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Việc ký kết MOU giữa hai đơn vị cũng mở ra giai đoạn hợp tác mới, đặt nền móng cho việc phát triển lực lượng thanh niên trở thành nhân tố nòng cốt trong tiến trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo quốc gia./.