NIC: Triển khai chương trình đào tạo an ninh mạng cho hoạt động chuyển đổi số

Trong bối cảnh các nguy cơ mất an toàn thông tin gia tăng, dữ liệu từ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết dù số lượng cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong năm 2025 có xu hướng giảm, nhưng mức độ tổn hại đối với doanh nghiệp lại tăng tới 46,15% so với năm 2024.

Điều này phản ánh xu hướng các cuộc tấn công mạng đang chuyển dịch sang hình thức có chủ đích, khai thác sâu hơn vào các mục tiêu cụ thể. Trước thực tế đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia An ninh mạng Việt Nam (ViSecurity) triển khai chương trình đào tạo “An ninh mạng cho Chuyển đổi số,” khóa học được khai giảng ngày 25/3.

Chương trình được xây dựng nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, bám sát Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia,

Đây cũng là hoạt động thiết thực nằm trong khuôn khổ dự án “Thao trường An ninh mạng Việt Nam” do Bộ Tài chính phát triển, phục vụ nhu cầu diễn tập, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu cốt lõi của khóa đào tạo là trang bị tư duy quản trị rủi ro an ninh mạng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện, gắn chặt với thực tiễn triển khai hệ thống dữ liệu và các nền tảng số tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Ông Võ Xuân Hoài chia sẻ chương trình này chú trọng nâng cao năng lực triển khai thực tế cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, góp phần nâng cao năng lực nội sinh về khoa học, công nghệ.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, chia sẻ tiến trình chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, việc bảo đảm an toàn thông tin đóng vai trò là nền tảng sống còn. Theo đó, chương trình này chú trọng nâng cao năng lực triển khai thực tế cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, góp phần nâng cao năng lực nội sinh về khoa học, công nghệ.

Chương trình đào tạo diễn ra trong 3 ngày, các học viên sẽ được cập nhật các quy định pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số; Tiếp cận tư duy quản trị rủi ro gắn với triển khai hệ thống dữ liệu, nền tảng số và điện toán đám mây; Nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và ứng phó sự cố an ninh mạng.

Điểm nhấn của chương trình là thời lượng thực hành chiếm ưu thế, cho phép học viên trực tiếp trải nghiệm các kịch bản tấn công - phòng thủ trên “Thao trường An ninh mạng Việt Nam," qua đó tăng cường năng lực xử lý tình huống thực tiễn trong triển khai chuyển đổi số tại đơn vị.

Ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới ViSecurity cho biết các học viên được cung cấp cái nhìn tổng quan về an ninh mạng trong chuyển đổi số, tiếp cận với các xu hướng và nhiều kiến thức mới, chuyên sâu.

Bên cạnh đó, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới ViSecurity, cho biết nội dung chương trình đào tạo được thiết kế chuyên biệt, bao quát các vấn đề cốt yếu.

"Trong khuôn khổ chương trình, các học viên được cung cấp cái nhìn tổng quan về an ninh mạng trong chuyển đổi số, tiếp cận với các xu hướng an ninh mạng mới và tiếp cận với nhiều kiến thức mới, chuyên sâu trong trong an ninh mạng hiện nay. Cụ thể là bảo vệ thiết bị đầu cuối và hệ thống, kiến trúc phòng thủ mạng, các phương pháp kiểm soát truy cập, an ninh cho Cloud và mật mã. Hay, tình báo mối đe dọa và quản lý rủi ro hay giám sát an ninh và ứng phó sự cố," ông Tuấn Anh chia sẻ.

Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ chuyên gia hàng đầu từ các đơn vị uy tín (từ Học viện An ninh, Tập đoàn VNPT) và các dự án an ninh mạng nổi bật, các học viên sẽ được tiếp cận với các quy định, tiêu chuẩn mới nhất về an toàn thông tin. Thông qua khóa học này, NIC và ViSecurity kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia, từ đó củng cố hệ sinh thái an ninh mạng vững mạnh, tạo tiền đề cho mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn tiếp theo./.

